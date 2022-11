Le Salon des métiers d’art du Québec se tiendra au Stade olympique

Pour sa 66e édition, le Salon des métiers d’art du Québec (SMAQ) présentera 180 artisans professionnels. Exceptionnellement cette année, les découvertes se feront au Stade olympique. Considérés comme faisant partie des meilleurs artisans du Québec, ils «contribuent à forger notre identité collective et à dynamiser notre économie», selon un communiqué du SMAQ.

Cette édition, qui se déroulera du 8 au 18 décembre, se décrit comme «festive, urbaine, mode et écoresponsable», selon le SMAQ.

Des chefs, producteurs et transformateurs locaux présenteront leurs produits au pavillon des saveurs alors que tailleurs de pierre et forgerons d’art se feront porte-parole de la conservation et de la restauration de patrimoine au pavillon architecture et patrimoine.

La Fabrique Culturelle-Télé-Québec présentera quant à elle, le Cinéma métiers d’arts où certains films du Festival international du Film sur l’Art seront présentés en plus d’autres activités filmiques. Il sera aussi possible d’en apprendre davantage sur l’animation grand public en se rendant dans la section l’Atelier des possibles. De multiples autres activités, dont la liste se trouve sur le site du SMAQ, sont aussi au programme.

L’édition 2022 du SMAQ, comme les cinq dernières éditions, aura pour porte-parole le passionné d’art, humoriste et animateur, Christian Bégin.

«Acheter l’Art d’Ici, pour moi, ce n’est pas consommer, c’est choisir, c’est SE choisir», déclare ce dernier, tel que mentionné dans un communiqué du SMAQ.