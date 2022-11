Un comité contre le retour de la statue de John A. Macdonald

La statue avait été vandalisée et décapitée en août 2020.

Un document rendu public lundi indique un avis défavorable de la part d’experts et de fonctionnaires municipaux concernant la réinstallation de la statue de John A. Macdonald sur son socle au square Dominion à Montréal, selon La Presse et Le Devoir.

Vandalisée et décapitée par des militants en août 2020, la statue de l’ancien premier ministre du Canada et père de la Loi sur les Indiens a fait l’objet de nombreuses controverses depuis. Le «rôle central» de John A. Macdonald «dans la mise en place de politiques discriminatoires envers plusieurs peuples […] en fait un personnage controversé de l’histoire canadienne», indiquerait le comité. Composé de la sénatrice Michèle Audette, de trois universitaires et de quatre fonctionnaires de la Ville de Montréal, le comité est chargé de définir l’avenir du monument.

Doit-on remettre la statue en place? Doit-on transformer l’emplacement en un lieu d’expression artistique? Ou remplacer la statue par un monument d’une personnalité autochtone célèbre?

Pour le comité, il faudrait «exclure la possibilité d’une restauration intégrale du monument qui impliquerait la réinstallation à l’identique de la statue de bronze sur son socle et sous le baldaquin». La possibilité d’installer une plaque commémorative permettant de reconnaître les groupes discriminés par les actions de John A. Macdonald aurait été évoquée par les membres du comité.

La population sera invitée à s’exprimer sur le sujet lors d’une étude publique durant laquelle le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) présentera l’avis préliminaire du comité.

L’étude publique se déroulera le mercredi 7 décembre à 18h dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Montréal.