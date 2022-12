SRB Pie-IX: Montréal à la recherche de meilleurs prix

La Ville de Montréal est en discussion avec plusieurs entreprises et fournisseurs afin de trouver les meilleures offres pour prolonger le SRB Pie-IX jusqu’à la rue Notre-Dame. Le SRB termine actuellement sa route à la rue Pierre-de-Coubertin et son prolongement est toujours prévu, bien qu’il ait été mis sur pause en raison d’explosion des coûts.

«On est en démarchage présentement pour voir comment on va retourner sur le marché, solliciter nos partenaires pour avoir de meilleurs prix, et surtout rencontrer les budgets qu’on avait mis de l’avant, explique le directeur des projets de mobilité durable, David Therrien. Il ne faut pas perdre le momentum de ce projet; il y a une volonté à tous les niveaux au niveau de la ville et une adhésion pour le prolonger.»

La Ville de Montréal a prévu un budget pour le SRB dans son plan de développement individuel (PDI) présenté vendredi. «Ce qu’on entend, c’est que nos partenaires ont des soucis quant aux disponibilités financières dans la région métropolitaine et la Ville réitère son besoin de prolonger dès maintenant le SRB. C’est pour ça que la Ville a prévu des budgets à son PDI pour poursuivre le projet.»

Au moment de l’inauguration du tronçon complet sur Pie-IX en novembre dernier, le directeur principal du projet du SRB Marc Dionne affirmait que la STM pourrait «bientôt» faire des annonces à ce sujet.

Le trajet actuel du SRB est représenté en vert, alors que le prolongement prévu est en gris. Crédit: STM

En incluant l’ajout de Notre-Dame, la facture du projet était montée à plus de 650 millions alors que le budget officiel pour le projet était de 523 millions, sans la prolongation jusqu’à Notre-Dame. Les plans sont déjà en place pour la réalisation des travaux qui viseront la canopée, la chaussée, les travaux souterrains et les trottoirs.

À terme, la Ville assure toujours aux usagers du SRB que ce mode de transport sera plus rapide que la voiture. Elle estime à environ 10 à 15 minutes de gain par rapport aux 40 minutes que prenait jusqu’ici un trajet partant du métro Henri-Bourassa.