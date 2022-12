Tensions lors d’une manifestation contre Ray-Mont Logistiques

La mobilisation des citoyens d’Hochelaga-Maisonneuve contre le projet de transbordement de conteneurs de l’entreprise Ray-Mont Logistiques a continué aujourd’hui alors que de premiers conteneurs ont récemment pris place sur le site. La centaine de personnes était escortée par un important déploiement policier et des échanges tendus ont eu lieu après qu’une partie des manifestants soit parvenue à rentrer sur le site.

Pour la co-porte-parole du mouvement mobilisation 6600 parc-nature MHM, Anaïs Houde, l’objectif de cette manifestation est avant tout de mobiliser un maximum de citoyens et de conscientiser la population à ce qui se passe actuellement sur le site de Ray-Mont Logistiques.

Les manifestants forçant le barrage de police à l’entrée du site; Quentin Dufranne / Métro Média

«Pour la communauté les couts économiques et pour la santé vont être énormes, c’est des maladies chroniques, ce sont des infrastructures qui se détériorent rapidement et c’est la destruction de milieux naturels, dit-elle. C’est une expansion, c’est l’augmentation du camionnage de manière folle et tout ça s’imbrique dans le projet d’extension du port. Ils vont continuer à agrandir pour continuer à détruire plus de territoire».

Hier, la présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante a annoncé la protection de 30% des milieux naturels du Grand Montréal. Pour Anaïs Houde c’est une bonne nouvelle, mais elle déplore que ces politiques de préservation ne concernent que très peu l’Est de Montréal.

«On sait ce qui va être protégé et ça ne va pas être de notre côté, c’est ici que les impacts des changements climatiques se font ressortir, explique-t-elle. Actuellement la Ville vient d’annoncer qu’ils protégeaient une partie du boisé Steinberg seulement pour ne pas annoncer que l’autre partie est condamnée à développer des infrastructures routières de camionnage, du camionnage dans un boisé en 2022 voyons-dont, avez-vous lu le rapport du GIEC, avez-vous lu votre propre Appel de Montréal ?».

C’est comme si l’Est [de Montréal] était condamné à être sale et gris et à l’Ouest ont aura les parcs verdis et les beaux projets nous on veut autre chose Cassandre Charbonneau-Jobin, coporte-parole du mouvement mobilisation 6600 parc-nature MHM

Le 4 novembre dernier, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parc a donné son feu vert au projet suscitant une forte indignation d’une partie de la population.

Important déploiement policier

De très nombreux policiers, dont certains à cheval, étaient présents dès le début de la manifestation à la grande surprise des citoyens. Le député de la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve venu apporter son soutien s’est lui-même dit «surpris» face à un tel déploiement.

Les manifestants se sont par la suite dirigés vers le site de Ray-Mont Logistiques entouré par un important cortège du service de police de la Ville de Montréal et de la Sureté du Québec. Pourtant, cela n’a pas empêché une partie des manifestants à rentrer sur le site, le tout avec de vifs échanges entre eux et les policiers.

La Sûreté du Québec était aussi présente aux côtés du SPVM; Quentin Dufranne / Métro Média

«Il y a plus de policiers que de manifestants, je pense que c’est le reflet des autres manifestations qu’il y a eu cette semaine avec la COP 15, explique Jérôme, un citoyen venu manifester. Ça démontre à quel point le mouvement leur fait peur et est une menace pour eux. Visiblement c’est une tactique d’intimidation des gens qui prennent la rue pour faire entendre leur voix».

«C’est désolant, c’est trop, je n’ai pas d’explications je suis dépassé par la situation, jusqu’a maintenant les citoyens ont manifesté très honnêtement, vous voyez des parents avec des enfants et tout à coup d’amine ces individus armés, déplore Robert Carrière, un autre citoyen d’Hochelaga-Maisonneuve. C’est la première fois que je me retrouve devant une telle brutalité».