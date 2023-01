150 repas et des cadeaux remis à des personnes en situation d’itinérance

Grâce à l’initiative d’une seule citoyenne, une centaine de personnes en situation d’itinérance ont reçu repas, cafés et vêtements chauds ainsi que des sacs cadeaux à l’occasion du jour de l’An.

Vers l’heure du dîner, le 1er janvier, Nancy Boucher et ses deux fils ont garé un camion rempli de victuailles et de vêtements d’hiver au parc Émilie-Gamelin. Rapidement, une longue file a commencé à se former, composée de gens tous plus fébriles les uns que les autres.

«Le camion s’est vidé sur un moyen temps!», relate Mme Boucher sur la page Facebook de l’événement. Par chance, elle a accueilli avec joie l’aide d’autres familles, d’amis et même de simples quidams venus à l’improviste lui prêter main-forte pour la distribution. Certains sans-abris ont également apporté leur aide pour assurer une répartition équitable des produits.

Pour la distribution des repas, vêtements et cadeaux au parc Émilie-Gamelin, Nancy Boucher a reçu l’aide de ses deux fils, d’amis et de quidams. Photo: Gracieuseté, Nancy Boucher

Il s’agit de la deuxième année consécutive où Nancy Boucher organise un tel événement. Encore une fois, elle se dit très reconnaissante de l’élan de bonté constaté chez les nombreux donateurs. «Cette belle vague d’amour est incroyable», indique-t-elle à Métro par courriel.

Outre les 150 repas, cafés et sacs cadeaux remis, les dons amassés lui ont permis de constituer 70 boîtes de vêtements et d’accessoires d’hiver. Les surplus ont été remis à la Mission Old Brewery et La rue des Femmes.