Montréal entame une opération majeure de déneigement

Jusqu’à lundi matin, Montréal déploie sa deuxième opération de déneigement majeure de la saison. Près de 2200 véhicules de déneigement arpenteront progressivement les rues, trottoirs et pistes cyclables des différents arrondissements de la ville.

Pour limiter les perturbations, Montréal mettra en place 7984 stationnements incitatifs gratuits et disponibles la nuit. La ville promet aussi «un retrait rapide des interdictions de stationnement une fois le chargement complété afin de limiter les périodes d’interdiction de stationnement», par voie de communiqué.

En plus des conditions météorologiques qui peuvent nuire à la conduite, la présence des véhicules lourds qui oscilleront sur les 10 000 km de voies de la ville présente aussi un risque. Pour minimiser le risque, il est recommandé «d’établir un contact visuel» avec le conducteur pour s’assurer qu’il soit au courant de notre présence ou de se tenir loin de ces véhicules, qui ont de grands angles morts, et d’attendre qu’ils aient quitté leur lieu d’opération avant de poursuivre sa route.

Afin de ne pas éterniser l’opération, la ville insiste sur le respect des interdictions de stationnement, alors que chaque remorquage «ralentit les opérations d’une dizaine de minutes». En stationnant votre véhicule en parallèle, idéalement à 30 cm des trottoirs, le fait de rabattre ses rétroviseurs peut aussi aider les machines à bien circuler en leur donnant un peu plus d’espace. Ne pas empiéter sur les trottoirs avec les bacs et les ordures, permettrait aussi d’accélérer le déneigement des voies piétonnes.

Dans le but de permettre au plus grand nombre de personnes de continuer à pouvoir se déplacer, «les grandes artères, les voies réservées au transport collectif et les circuits d’autobus seront priorisés».