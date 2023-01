Prolongement du SRB Pie-IX: la STM relance un appel d’offres

Un nouvel appel d’offres a été lancé aujourd’hui par la Société de transport de Montréal (STM) pour le prolongement du service rapide par bus (SRB) Pie-IX. Un appel de la sorte avait déjà eu lieu au printemps 2022, mais l’écart entre les offres reçues et les prévisions initiales avait été jugé trop grand.

Le prolongement sera effectué sur une zone de 1,6 kilomètre entre l’avenue Pierre-De Coubertin et la rue Notre-Dame Est. La zone de prolongement comportera quatre arrêts.

Le tracé du SRB Pie-IX, avec la zone de prolongement en gris

La STM a fait des ajustements à son échéancier et aux contraintes qu’elle imposait au projet dans l’espoir de recevoir des offres plus intéressantes pour le prolongement du SRB Pie-IX «dans un esprit de saine gestion des fonds publics».

«Une très bonne nouvelle pour la mobilité dans l’est de Montréal», selon la mairesse Valérie Plante. Elle se réjouit de voir le projet se réaliser dans un contexte de transition écologique «alors que la croissance du parc automobile crée une pression insoutenable sur notre réseau routier».

En plus de relier Laval et Montréal, le SRB Pie-IX assurera le lien entre la ligne verte et le futur prolongement de la ligne bleue, rappelle la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.