Rentrée parlementaire: quels enjeux à surveiller pour Montréal?

Parmi tous les dossiers qui seront traités lors des prochaines sessions parlementaires fédérale et provinciale qui débutent demain, lesquels devraient-être particulièrement surveillés par les Montréalais?

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Les temps supplémentaires obligatoires (TSO) sont répandus ailleurs dans la province, mais c’est à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont qu’ils persistent et se font de manière plus importante. Bien que le ministre de la Santé demande une fin des TSO, un projet-pilote de gestion locale des heures qui avait pour but d’éviter les TSO a été refusé par le Conseil du trésor.

Le gouvernement a toutefois mis une halte au projet de rénovation en raison de dépassements de coûts estimés importants. Comme la main-d’œuvre de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont décrie encore les conditions de travail nocives liées au TSO, la crise n’est pas encore terminée.

Crise du logement

Parlant de crise, il y a aussi celle du logement qui touche particulièrement Montréal et que la Coalition Avenir Québec a (tardivement) reconnu. Pour lutter contre cette crise caractérisée par une pénurie des logements ainsi qu’une forte augmentation de leur prix, le gouvernement avait promis la construction de 15 000 logements sociaux au Québec. Selon les dernières estimations, moins de 10 000 ont été construits. La prochaine session parlementaire risque de permettre aux oppositions de mettre de la pression à la CAQ sur ce sujet.

Violence armée

Avec déjà quatre épisodes de violence armée après moins d’un mois en cette nouvelle année 2023, des citoyens craignent une tendance dangereuse pour la ville de Montréal. Considérant que l’année 2022 avait aussi été le théâtre de nombre de tels événements, les différents partis auront l’occasion de discuter du sujet. Pour ce qui est de la ville, l’administration Plante considère que l’arrivée du nouveau chef de police, M. Fady Dagher, représente un changement de cap qui portera fruit.

REM de l’Est

Certains dossiers sont loin de faire l’unanimité par rapport au Réseau express métropolitain de l’Est. D’abord, certains groupes, comme la Chambre de Commerce de l’Est de Montréal, réclament qu’une connexion directe soit faite entre le centre-ville et le REM de l’Est, plutôt que d’utiliser la ligne verte comme intermédiaire. Le but serait de ne pas surcharger cette ligne qui pourrait ne pas supporter l’arrivée massive de nouveaux usagers.

La question des trains aériens qui sont toujours prévus pour l’axe de Sherbrooke en direction Pointe-Aux-Trembles qui déplaît à différentes organisations comme le Collectif en environnement Mercier-Est (CEM-E) et l’organisme Mobilisation 6600. Si l’utilisation de trains aériens pour certains axes a été revue, aucun plan pour éviter l’aérien sur ce dernier axe n’est actuellement proposé. Le comité de travail déposera un rapport final du projet en juin 2023, une occasion de réorienter certains aspects du projet structurant.