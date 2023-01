Itinérance et grand froid: Montréal se prépare

À quelques jours d’une vague de froid polaire qui fera descendre le mercure aux alentours de -30 °C, avec un ressenti estimé de -40 °C, la Ville de Montréal se prépare pour mieux accompagner les populations vulnérables.

De jeudi soir à dimanche, deux sites d’hébergement temporaire seront ouverts de 20h à 9h par l’agglomération de Montréal et ses partenaires. L’objectif de ces sites sera d’accueillir les personnes itinérantes qui ne trouveront pas de place dans les refuges.

La Ville explique que ces mesures servent à «assurer des places au chaud pour les personnes en situation d’itinérance dans la métropole».

En plus de ces hébergements temporaires, la Ville assistera les personnes itinérantes sur le terrain. L’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS), les équipes du SPVM et des intervenants sociaux effectueront des tours de l’espace public afin de diriger les personnes qui seraient encore dehors vers les ressources disponibles.

L’opposition a salué la mise en place des deux hébergements d’urgence. «L’administration Plante agit à la pièce sans plan d’action propre», a cependant dénoncé Benoit Langevin, porte-parole en matière d’itinérance. Il a demandé à la mairesse de désormais être «en mode réaction et d’enfin être proactive et responsable pour mettre en place des ressources pérennes à longueur d’année partout sur l’île».

Rappelons que Montréal pourrait battre un record vieux de 19 ans dans la nuit de vendredi à samedi, une température pouvant descendre sous la barre des -30 °C étant annoncée.