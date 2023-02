Montréal face au froid polaire

Comme annoncé depuis plusieurs jours, la métropole québécoise subit un froid glacial en ce 3 février. Au milieu de la journée, il faisait déjà -26,2°C. Il n’avait pas fait aussi froid à Montréal en février depuis six ans, selon le site de compilation de données météorologiques InfoClimat.

Si la température réelle est descendue sous la barre des -25°C, le refroidissement éolien, lui, est estimé à -40°C par Environnement Canada, ou à -41,3°C selon les données récoltées par InfoClimat.

Ces températures sont glaciales et résultent d’un impressionnant refroidissement soudain de 25,4°C en l’espace de 17 heures entre jeudi à 17h et vendredi à 10h.

Il n’avait jamais fait aussi froid un 3 février depuis le début des données compilées sur InfoClimat, en 1973. Le précédent record de -26°C remonte à 1976. Il n’avait pas non plus fait si froid en février à Montréal depuis 2016, lorsque la température avait atteint -27,6°C. Cette nuit, la température pourrait descendre sous les -30°C symboliques.

Un tel froid peut provoquer engelures et hypothermie rapidement. La Ville de Montréal a ouvert deux sites temporaires d’hébergement d’urgence, au centre-ville et sur le Plateau-Mont-Royal, pour les personnes itinérantes qui ne trouveraient pas de places en refuges. La Grande Bibliothèque a également mis en place une halte-chaleur.

Face au froid extrême, Hydro-Québec a demandé à tous ses clients de diminuer le chauffage de un ou deux degrés et de ne pas trop consommer durant les heures de pointes, soit vendredi entre 16h et 21h et samedi entre 6h et 12h. La société d’État prévoit atteindre un pic historique de consommation, soit aux alentours de 41 000 mégawatts, dans la matinée de samedi.

Le froid extrême a compliqué les opérations des pompiers de Montréal qui combattent depuis ce matin un incendie majeur dans Mercier. Les visières de protection des soldats du feu se mettaient entre autres à geler avec la condensation, les obligeant à aller se réchauffer dans un commerce voisin.

Le froid polaire complique la lutte des pompiers contre un incendie. Photo : Nicolas Monet, Métro