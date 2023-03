Un automobiliste roule à 66 km/h au-dessus de la limite à Montréal

Un automobiliste a été arrêté vers 2h15 du matin mardi pour avoir roulé à 136 km/h dans une zone où la limite est de 70 km/h.

Le conducteur de 18 ans a été surpris par la police alors qu’il roulait à très haute vitesse sur l’autoroute Décarie en direction nord, à proximité du chemin Queen-Mary.

À l’activation des sirènes du véhicule de patrouille, le chauffard a continué sa route et s’est rendu sur l’autoroute 40 avant de prendre la sortie en direction de la rue D’Iberville. L’automobiliste s’est ensuite dirigé sur la 9e Avenue et s’y est stationné d’urgence, percutant une affiche et un véhicule stationné, pour tenter de terminer sa fuite à pied.

Le jeune a été localisé et arrêté par la Sûreté du Québec (SQ) peu de temps après. Pour son infraction, il pourrait devoir payer une amende de 1330 $, en plus de voir 14 points d’inaptitude être inscrits à son dossier pour grand excès de vitesse.

Son permis de conduite a été suspendu pour une semaine et il comparaîtra pour conduite dangereuse, fuite et entrave.