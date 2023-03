Des mesures pour réduire les entraves à Montréal

Alors que se déroule son Sommet des chantiers, la Ville de Montréal s’attaque aux entraves liées à la construction qui nuisent à la circulation. Souvent, des chantiers se mettent en place bien avant le début réel des travaux et sont démontés plusieurs jours après la fin de ceux-ci, rappelle la Ville. Un délai maximal de 12 heures pour l’installation et le démontage de la signalisation sera désormais imposé.

Avant d’obtenir un permis pour des travaux sur les artères prioritaires de la Ville de Montréal, les entrepreneurs en construction devront en outre fournir un plan de maintien de la circulation, qui comprendra l’espace occupé et les détours anticipés.

La municipalité souhaite également assurer, en collaboration avec le ministère des Transports, «le remplacement des cônes par des bollards de plus petite taille ou tout autre dispositif de signalisation sécuritaire» ainsi que «réduire le nombre de cônes nécessaires lors d’entraves en milieu urbain».

La Ville envisage également d’identifier les équipements de signalisation, incluant les cônes orange, par une puce ou un code QR, afin de permettre d’en retrouver le propriétaire et faciliter la récupération du matériel oublié ou abandonné.

Afin d’assurer la propreté et pour pouvoir facilement identifier les chantiers, la municipalité demandera aux entrepreneurs en construction d’installer des bâches ou bannières sur les clôtures des chantiers d’importance.

Montréal propose aussi d’octroyer des pouvoirs supplémentaires à son Escouade mobilité pour démobiliser les chantiers inactifs et retirer les permis d’occupation du domaine public après deux avis d’inactivité non justifiés.

La Ville de Montréal haussera la valeur des constats d’infraction remis par l’Escouade mobilité. Les montants seront déterminés ultérieurement, au terme du Sommet sur les chantiers.

Mesures ambitieuses

Dans un communiqué paru mercredi matin, la responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal, Émilie Thuillier, s’est dite «fière des mesures ambitieuses proposées» par l’administration.

«Notre administration a fait ses devoirs et présente des solutions concrètes. L’industrie de la construction est essentielle au dynamisme économique du Québec et les chantiers permettent la mise à niveau de nos infrastructures. Nous voulons collaborer avec l’ensemble de nos partenaires et des donneurs d’ouvrage pour préserver ce dynamisme, tout en limitant au maximum les irritants», indique-t-elle.

Du côté de Tourisme Montréal, on salue la mobilisation de la Ville pour mettre un frein à l’épidémie des cônes abandonnés.

«C’est un enjeu qui nous préoccupe depuis plusieurs années. Nous sommes satisfaits des solutions proposées dans le cadre du Sommet qui, nous voulons le croire, auront un impact réel et rapide», affirme le président-directeur général de l’organisme, Yves Lalumière.