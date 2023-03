«Soyez la chèvre», coup de pub ou mauvaise traduction?

Lors d’une promenade au centre-ville de Montréal, vous arrivez près du magasin La Baie et une affiche publicitaire vous demande d’être la chèvre. Il ne s’agit pas d’un rêve un peu loufoque, mais bien d’une campagne de marketing de la part de la marque de vêtements sportifs Columbia.

Ce slogan publicitaire, «Soyez la chèvre», ne se retrouve pas que sur les affiches du La Baie situé sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Le site web de Columbia affiche la même devise. Ironiquement, il faut se rendre sur le site français de la compagnie pour trouver le slogan original «Be the goat». Le Québec a donc le droit à une version littéralement traduite de cette phrase.

Vous vous dites peut-être que «Be the goat» n’a pas plus de signification en anglais. Détrompez-vous, cette phrase peut s’interpréter de deux façons dans la langue de Shakespeare. Si un anglophone vous le dit, il peut en effet être en train de vous demander d’être une chèvre, mais cela est plus probable qu’il soit en train de vous complimenter de «G.O.A.T.», soit «greatest of all times», le meilleur de tous les temps.

Columbia souhaitait donc certainement faire un jeu de mots, et s’amuser de cette dualité, car la campagne publicitaire est utilisée pour annoncer le lancement de leurs nouvelles chaussures de randonnée. Cette campagne, lancée le 15 mars, est d’ailleurs internationale. En Italie, be the goat, en Espagne, be the goat, en Allemagne, be the goat, mais au Québec, soyez la chèvre.

Le Québec protège davantage la langue française dans les affichages que de nombreux autres pays non anglophones. Ainsi donc, dans la langue de Molière, l’effet du jeu de mots est un petit peu moins saisissant. Columbia n’avait pas encore répondu à Métro au moment d’écrire ces lignes. Mais, après tout, étonner et surprendre est aussi une stratégie souvent utilisée en publicité!

Dans tous les cas, cela n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, comme cet usager qui s’interroge sur les intentions de la compagnie.

Sur l'édifice du La Baie, au centre-ville de #Montréal, Columbia a littéralement traduit « Be the goat » par « Soyez la chèvre ». Si par « goat » on entend « greatest of all time », mettons que la traduction ne rend pas très bien l'idée…🤨🐐 pic.twitter.com/4AnXHAViXP — Patrice Cinq-Mars (@patrice5mars) March 29, 2023