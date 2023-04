Verglas: retour à la normale à l’aéroport de Montréal

Alors que la tempête de verglas a causé l’annulation de 112 vols à l’aéroport Montréal-Trudeau mercredi, la situation était de retour à la normale jeudi. Seuls quelques vols ont été annulés pour la journée, mais ces annulations ne seraient pas liées aux conditions météorologiques.

«Nos équipes d’entretien des terrains ont maintenu en tout temps piste et voies de circulation pleinement opérationnelles», a indiqué à Métro par courriel le porte-parole d’Aéroports de Montréal (ADM), Eric Forest.

Rappelons que sur les 112 vols annulés à l’aéroport de Montréal mercredi, on comptait 51 arrivées et 61 départs. Il s’agissait de vols nationaux, intérieurs et transfrontaliers.

Hydro-Québec fait le point

Vers 11h40, jeudi, quelque 480 108 clients d’Hydro-Québec sur l’île de Montréal étaient toujours privés de courant. Les pannes d’électricité sont causées par la chute de branches ou d’arbres qui cèdent sous le poids du verglas. Plusieurs citoyens ont capté des images d’arbres bloquant les routes.

En point de presse, jeudi avant-midi, un porte-parole d’Hydro-Québec a précisé qu’entre 70% et 80% des clients qui se retrouvent présentement sans courant au Québec devraient récupérer le service d’ici vendredi, en fin de journée.

La société d’État demande aux citoyens d’appeler le 911 s’ils voient des fils au sol et de ne surtout pas s’en approcher.