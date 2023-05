La Ville peut vous accompagner dans votre déménagement

Face à la «crise du logement» et à «la flambée immobilière», la Ville de Montréal prépare son opération du 1er juillet pour accompagner les ménages les plus vulnérables dans leur déménagement.

L’administration municipale lance ainsi une vaste campagne de communication, qui vise à rappeler le soutien qu’elle et ses partenaires peuvent fournir à l’approche du 1er juillet comme de l’aide au relogement, de l’hébergement ou encore de l’entreposage temporaire. Les ménages dont le bail finit le 1er juillet devraient, à ce moment de l’année, tous savoir s’ils quittent leur logement ou y restent, selon la loi.

Pour les Montréalais les plus vulnérables et précaires qui souhaiteraient être accompagnés dans leurs démarches de déménagement, il faudra d’abord s’adresser au 3-1-1, qui sera à même de les rediriger vers les bonnes ressources. La Ville souligne par ailleurs que, grâce à ses partenaires, elle a la capacité d’accompagner et d’héberger temporairement les ménages en situation précaire qui doivent se reloger.

Pour preuve, Montréal a aidé 900 ménages à se relocaliser en 2022. C’est le Service de référence de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) qui s’occupe des quelques services de soutien offerts par la métropole. L’OMHM dispose d’un site qui agrège tous les autres sites de location. Il est ainsi plus simple de chercher un logement par nombre de pièces, selon son budget.

L’administration affirme continuer de chercher des solutions à la crise du logement. La municipalité sera très présente «sur le terrain pour aider les Montréalais et Montréalaises», assure le responsable de l’habitation au comité exécutif, Benoit Dorais.