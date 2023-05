La Maison Gilles-Carle interrompt ses services

La Maison Gilles-Carle, un organisme accueillant des personnes en perte d’autonomie tout en offrant du soutien moral et physique aux personnes proches aidantes, a dû interrompre ses activités depuis le 30 avril dernier suite à des loyers impayés, a appris La Presse. La Fondation aurait admis sur les réseaux sociaux avoir été en retard dans le paiement du loyer, d’où pourquoi le propriétaire de l’édifice les somme de quitter.

L’organisme explique cette situation par la difficulté à obtenir du financement de la part du gouvernement du Québec, spécifiant que des changements récurrents de modalité dans l’accord entre les deux parties a été source de retards de versements de subventions à la Maison, voire des sommes qui n’ont pas été versées du tout.

À ce sujet, la Table de concertation régionale sur les personnes proches aidantes de Montréal (TCRPAM) a exprimé sur Facebook ses préoccupations face à la suspension des activités de la Maison Gilles-Carle, déplorant que le gouvernement n’ait pas tenu ses promesses concernant l’appui aux personnes proches aidantes.

«Rappelons qu’en octobre 2019, le gouvernement annonçait l’ouverture de la Maison Gilles-Carle de Montréal et promettait de soutenir l’ouverture de huit maisons de ce type. Comment est-il possible que moins de quatre ans plus tard, ce service doive cesser de fonctionner faute de financement?» s’interroge l’organisme.

En avril 2022, le gouvernement du Québec avait annoncé un investissement de 14M$ dans la région de Montréal pour soutenir 266 projets pour bonifier la qualité de vie des personnes proches aidantes. Le Centre Évasion, proche partenaire de la Maison Gilles-Carle, était parmi les organismes visés pour ce financement.