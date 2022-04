14 M$ pour améliorer le bien-être des proches aidants à Montréal

De 2022 à 2025, l’organisme l’Appui pour les proches aidants versera une somme de 61 M$, dont près de 14 M$ dans la région de Montréal, afin d’appuyer 266 projets visant à améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes d’aînés.

Ces projets seront menés par près de 200 organismes des quatre coins du Québec offrant des services de répit, de soutien psychosocial ou de formation.

De cette somme, 56%, soit 34 M$, seront utilisés pour offrir des «services de répit», c’est-à-dire des services spéciaux qui répondent à un important besoin des personnes proches aidantes.

Ceux-ci seront offerts sur une base régulière, en complément à d’autres services, et contribueront à aider au maintien à domicile des personnes aidées.

Nous sommes heureux de soutenir ces organismes et nous sommes convaincus que ces projets auront un impact durable sur le mieux-être des proches-aidants. L’objectif est de comprendre leurs besoins, et de les accompagner vers les ressources pouvant les soutenir. Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui pour les proches aidants.

Améliorer la vie des aînés

Ces différents services contribueront à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aidantes et visent à éviter un épuisement et une dégradation de leur santé psychologique.

Le but de l’investissement est de répondre à des enjeux identifiés au sein de la Politique nationale pour les personnes proches aidantes.

Le plan pour mettre en œuvre ces changements nécessaires, qui a été présenté à la fin du mois de mars par le ministre de la Santé Christian Dubé, se veut un soutien supplémentaire pour les personnes proches aidantes en améliorant leur parcours de soins.

Parmi les organismes financés, on retrouve des associations de proches aidants, des sociétés Alzheimer, des entreprises d’économie sociale, des organismes communautaires pour personnes aînées ou encore des centres d’action bénévole.

L’ensemble de ces organismes travaillent à œuvrer sur le terrain afin d’améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes.

13,8 M$ pour des organismes montréalais

Dans la région de Montréal, un montant de 13,8 M$ sera investi pour soutenir 26 projets mis en œuvre par les organismes suivants :

• Carrefour des femmes de Saint-Léonard.

• Services Plus des Trois Pignons.

• Coopérative de solidarité Novaide.

• Nova Soins à domicile (NOVA Montréal).

• Centre d’appui aux communautés immigrantes.

• Centre Évasion.

• Répit-ressource de l’Est de Montreal.

• Coup de balai Inc. / Services CDB à domicile.

• Services West-Nette.

• Hay Doun.

• Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale.

• Association québécoise des personnes aphasiques.

• Plumeau, chiffon et compagnie.

• Société Alzheimer de Montréal.

• Le Temps d’une pause.

• Parkinson Montréal-Laval.

• Tellement Mieux à la Maison (anciennement Remue-Ménage 13007).

• Y des femmes de Montréal.

• Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal.

• Groupe des Aidants du Sud-Ouest.

À propos de l’Appui pour les proches aidants.

Fondé en 2009, l’Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement du Québec.



Son mandat principal consiste à soutenir le déploiement de services de répit, de soutien psychosocial, de formation et de transfert de connaissances par le financement des organismes présents dans les milieux, et ce, à l’échelle du Québec.



L’Appui propose aussi un service professionnel confidentiel et gratuit nommé Info-aidant. Celui-ci vise à apporter écoute, information et références aux proches aidants et aux professionnels.