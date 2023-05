Centre Sanaaq: les travaux d’aménagement intérieur lancés

Le premier coup de marteau pour officialiser le début des travaux d’aménagement intérieur du centre Sanaaq, un projet de centre culturel et communautaire pour le quartier de Peter-McGill, a été donné. Le futur centre, qui se trouve sur l’ancien site de l’Hôpital de Montréal pour enfants, à côté du métro Atwater et du square Cabot, devrait ouvrir ses portes à la fin de 2024.

À terme, le centre Sanaaq comprendra une salle de spectacle et une salle d’exposition, une bibliothèque ainsi que de nombreux espaces sociocommunautaires tels qu’un café, des salles multifonctionnelles, un laboratoire culinaire ou encore un médialab/musilab.

«Le centre Sanaaq viendra renforcer l’offre en services publics de proximité dans le district de Peter-McGill, où la population est en demande depuis très longtemps», indique la mairesse de Montréal, Valérie Plante par voie de communiqué, vendredi.

Le communiqué précise également que la programmation des activités au futur centre Sanaaq sera réfléchie «de manière concertée avec les partenaires et l’Arrondissement de Ville-Marie, sous le principe de gouvernance participative menée avec la communauté (community-led)».

«Ce nouveau centre culturel sera dirigé avec la communauté afin qu’il devienne un point d’ancrage et un lieu d’appartenance. Avec le réaménagement complet et le verdissement accru des parcs adjacents, nous venons poser des gestes forts pour offrir des services et des aménagements de qualité à la population du centre-ville», ajoute Mme Plante.

La valorisation des cultures autochtones devrait d’ailleurs être au cœur du futur centre Sanaaq, ce qui devrait se traduire dans sa programmation, ses collections et le lien créé avec la communauté inuite résidant dans le secteur Peter-McGill.

Rappelons que Sanaaq est le titre et le nom de l’héroïne d’un roman inuit écrit dans les années 1950 en inuktitut par l’autrice Mitiarjuk Nappaaluk. Le mot Sanaaq évoque l’idée d’une création, d’une œuvre d’art, de quelque chose qui a été construit ou fait à la main.