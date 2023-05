Montréal écartée des villes canadiennes les plus heureuses

La ville de Caledon, en Ontario, a été sacrée ville la plus heureuse au Canada par Point2, une firme effectuant notamment des analyses du marché immobilier. Pourtant, plusieurs des villes les plus heureuses du pays se trouvent au Québec, selon les résultats de l’analyse. Surprise: Montréal ne fait pas bonne figure.

Ce sont les 100 plus grandes villes du Canada qui ont été évaluées par Point2. Évidemment, évaluer, quantifier et comparer le bonheur n’est pas chose simple. La firme a donc déterminé 30 indicateurs de bonheur classés dans quatre catégories ou «facteurs liés au bonheur». On parle donc de Localisation et Démographie; de Santé et Bien-être; de Communauté et Environnement; ainsi que d’Économie et Marché immobilier.

Pour le bien de l’étude, un indice maximum de bonheur a été établi à 100, mais Point2 est clair: le «bonheur absolu» n’existe pas. Et les résultats de l’étude le montrent bien: aucune des villes canadiennes évaluées n’a obtenu un indice élevé dans chacune des catégories.

Caledon n’en est pas à ses premiers honneurs. En 2012, le magazine Maclean’s la classait comme ville la plus sécuritaire au pays avec un score de 67 sur 100. Dans un bulletin, cette note équivaudrait à un… C-.

Lévis, la ville qui obtient le plus haut rang au Québec, se classe 9e au Canada, avec un indice de bonheur de 61,4.

La métropole québécoise, pour sa part, ne parvient même pas à se glisser dans le top 20 des grandes villes canadiennes les plus heureuses. Elle obtient seulement le 86e rang sur 100, en plus d’être la moins heureuse de sa région.

Les trois villes ayant le plus haut indice de bonheur dans la section Économie et Marché immobilier sont québécoises. Terrebonne se trouve en première place, suivie de près par Blainville puis Repentigny. Mirabel et Lévis se glissent également dans le top 10 de cette section.

Les villes de Granby et Saint-Hyacinthe se classent pour leur part aux premier et second rangs dans la catégorie Santé et Bien-être. Les honneurs ne s’arrêtent pas là pour les villes de la Belle Province puisque Lévis et Québec sont à égalité au troisième rang. Suivent ensuite Drummondville et Trois-Rivières.

La seule ville québécoise ayant réussi à se glisser dans le top 10 des villes dans la catégorie Communauté et Environnement est Saguenay. Elle se trouve au 9e rang.

Pour la catégorie Localisation et Démographie, la seule ville québécoise dans le top 10 est Blainville, au 9e rang également.

Montréal a pourtant déjà obtenu le titre de ville la plus heureuse en Amérique du Nord, à égalité avec Toronto, en 2020, selon la firme anglaise Knight Frank.