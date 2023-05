L’Opposition ne veut pas de la prolongation des tarifs de stationnement

Après le «cafouillage» reconnu par la mairesse Valérie Plante entourant le prolongement des horaires de tarification du stationnement à Montréal, l’Opposition officielle à l’hôtel de ville demande à ce que l’administration Plante amende le Règlement sur les tarifs pour rétablir les horaires de tarification des bornes de stationnement en vigueur l’année dernière afin de ne pas impacter la relance économique du centre-ville.

De nouvelles heures de tarification étendues avaient été affichées par l’Agence de mobilité durable de Montréal de manière précipitée sur les parcomètres du centre-ville. Elles prévoient une tarification de 8h à 23h en semaine, de 9h à 23h le samedi et de 9h à 18h le dimanche.

La responsable du transport et de la mobilité au conseil exécutif de la Ville, Sophie Mauzerolle, avait alors expliqué avoir fait cesser ce déploiement, car les partenaires n’avaient pas encore été consultés. En février dernier, un communiqué avait pourtant été envoyé aux arrondissements annonçant un «prolongement des plages horaires du centre-ville» dès le 1er avril.

Par la suite, Valérie Plante avait annoncé un moratoire de deux semaines sur la prolongation des heures payantes alors que les partenaires du centre-ville préféraient qu’il dure toute une année puisque ce secteur est en pleine relance économique.

L’administration [Plante] mériterait une contravention pour la façon dont elle gère les horaires de tarification de stationnement. Aref Salem, chef de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville

Une «atteinte à la démocratie municipale»

Un amendement avait été adopté en août dernier lors du conseil municipal pour que les arrondissements soient consultés avant toute modification des horaires de stationnement. Pour le chef de l’Opposition, Aref Salem, l’administration Plante n’a pas respecté cet amendement ce qui représente une «atteinte à la démocratie municipale».

Selon lui, l’augmentation des horaires de stationnements viendra directement impacter les résidents de secteur, mais aussi les personnes venant au centre-ville pour profiter de l’offre culturelle.

«D’un côté l’administration dit qu’elle souhaite consulter ces partenaires, de l’autre, elle a déjà voté cette modification, a déclaré Aref Salem. Si elle voulait vraiment consulter en bonne et due forme ses partenaires, elle aurait dû le faire et ensuite voter cette augmentation, chose qu’elle n’a pas faite.»

L’Opposition a appris que le moratoire de deux semaines, qui a débuté le 17 avril dernier, durera finalement plusieurs mois pour se terminer d’ici la fin de l’été. Pour le porte-parole de l’Opposition officielle en matière de développement économique, Julien Hénault-Ratelle, cette «tergiversation qui semble ne pas avoir de fin» montre un «manque de transparence» de la Ville.

«C’est la première fois qu’on voit à Montréal un moratoire sans durée réelle et c’est une façon non transparente de gouverner à la pièce, a-t-il déclaré. En attendant Projet Montréal se soustrait à la décision des instances municipales démocratiques de la Ville de Montréal et ne respecte pas les décisions du conseil municipal.»

Julien Hénault-Ratelle craint que cette situation crée un «dangereux précédent». Pour s’en prévenir, l’Opposition déposera une motion lors du conseil municipal du 15 mai prochain pour que l’administration Plante amende son Règlement sur les tarifs, et de rétablir l’horaire de tarification de stationnement de 2022.

Le cabinet de la mairesse Plante n’a pas répondu aux demandes de Métro au sujet des dates précises du moratoire au moment d’écrire ces lignes.