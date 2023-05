De nombreuses entraves routières à Montréal cette fin de semaine

De nombreuses entraves à la circulation bloqueront certains axes routiers de la métropole cette fin de semaine. Est entre autres concernée la route 136, dont la sortie 3 (rue Guy, centre-ville) fermera jusqu’à la fin de l’automne 2023.

La fermeture de la sortie débutera samedi à 7h. Un détour sera installé via la sortie 4 (rue de la Montagne), les rues Saint-Jacques, Peel et le boulevard René-Lévesque. Les camions transportant des matières dangereuses ou d’une hauteur de plus de 4,4 mètres devront prendre la sortie 2, sur l’avenue Atwater.

La bretelle menant de la route 138 est à l’autoroute 20 ouest, par l’échangeur Saint-Pierre, sera quant à elle fermée de vendredi 23h59 jusqu’à lundi 5h. Jusqu’à la fin du mois de mai, une voie sur deux de la bretelle menant de l’autoroute 20 ouest à la route 138 ouest sera fermée. La sortie 53 (boulevard des Sources) de l’autoroute 20 sera quant à elle entravée en direction ouest du vendredi 23h à lundi 5h.

Le boulevard Montréal-Toronto sera fermé de samedi 2h à dimanche 9h en direction ouest, entre les rues Saint-Jacques et des Érables.

En raison des travaux sur le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera partiellement fermée dans la nuit de vendredi. La zone visée est la voie de droite, entre l’échangeur Souligny et l’entrée du tunnel. La fermeture se fera de vendredi 22h30 à samedi 11h.

L’avenue Souligny sera elle aussi fermée de vendredi 22h30 jusqu’à lundi 5h en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.