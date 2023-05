Tourisme: 11 M$ pour faire connaître Montréal à l’étranger

Pour son deuxième été postpandémique, Tourisme Montréal s’attend à battre des records de visiteurs grâce à une campagne publicitaire de 11 M$. Celle-ci visera principalement la France et les États-Unis.

Des affiches publicitaires seront installées dans les métros ainsi que dans les arrêts d’autobus de Paris et de San Francisco afin de faire connaître l’offre touristique montréalaise. Cette campagne à San Francisco marque une première dans l’Ouest pour Tourisme Montréal. D’autres zones de la Californie, mais aussi de la Colombie-Britannique, sont aussi visées.

Tourisme Montréal installera aussi des publicités à Montréal. «Notre mission à nous, c’est d’attirer des dollars externes, mais on s’est aperçu avec la crise sanitaire que nos Montréalais aimaient beaucoup venir voir un spectacle au Festival de jazz, après ça aller à la grande roue, au musée des sciences avec leur enfant, aller à l’Oratoire ou voire AURA», confie le PDG de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, en entrevue avec Métro.

Les recherches Google concernant Montréal ont quant à elles augmenté à l’international. La ville est cherchée 75% plus souvent au pays de l’Oncle Sam et 30% en France.

Prévision record

Le nombre d’arrivée par avions prévu à Montréal cette année est à un niveau de 110% par rapport à 2019, ce qui représente un record absolu. C’est plus de 100 000 sièges d’avion par semaine qui devraient être remplis d’Américains et de Français, les deux plus grands groupes de visiteurs, venant visiter Montréal.

Montréal accueille déjà plus de vols européens que les autres villes canadiennes. Les nouveaux vols à Copenhague et Dubaï, dont dispose cette année la métropole, sont aussi encourageants, selon Tourisme Montréal.

Les hôtels quant à eux devraient être occupés en moyenne à 80% cet été, un chiffre semblable à celui de 2019 malgré une augmentation d’environ 20% des prix d’hébergement au cours des dernières années. Dans la période du Grand Prix, ce nombre devrait atteindre les 97%, 89% pour la durée d’Osheaga et 85% pour le Festival de jazz.

En avril dernier, l’occupation était de 73%. «C’est un bon indicateur. On n’avait pas de beaucoup de congrès alors que là on en a des gros qui arrivent en ville», commente M. Lalumière.

Surtout au Centre-Ville

Les efforts de Tourisme Montréal se concentrent dans le secteur du centre-ville et du Vieux-Port «afin d’aider à la relance», résume le PDG du groupe. Une foire des membres de Tourisme Montréal, organisée à l’occasion du lancement de la saison d’été 2023, témoigne de ce fait.

La plupart des festivals et des groupes touristiques de l’île de Montréal se situent dans ce secteur, mais certains en sortent tout de même. De petites sections étaient réservées à Mont-Royal et Outremont, à l’est et au nord de l’île, puis au Plateau-Mont-Royal et à la Petite-Italie.

Le secteur du Parc Olympique se développe aussi, selon Tourisme Montréal, grâce notamment au festival Metro Metro.