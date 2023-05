Enfin un numéro 24/7 pour dénoncer les voitures sur les voies cyclables

Réclamé depuis longtemps par les citoyens et promis en février dernier, un service téléphonique 24h/24, 7j/7 est finalement déployé par l’Agence de mobilité durable pour permettre à la population de signaler les véhicules stationnés sur des pistes cyclables.

S’ils remarquent un véhicule qui obstrue illégalement une voie cyclable, les citoyens pourront composer le 514 868-3737 pour formuler une plainte ou demander l’intervention d’un agent de stationnement de l’Agence de mobilité durable. Il fallait précédemment rejoindre le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au 911 pour ce service.

Avec cette mesure, l’Agence de mobilité durable vise «une répartition plus efficace des appels et des interventions plus optimales des agents de stationnement», selon un communiqué. En réunissant tous les services liés aux stationnements, l’Agence croit être en mesure d’assurer «une meilleure prise de décision concernant la gestion des stationnements et des voies réservées à Montréal».

L’Agence de mobilité durable termine actuellement la formation de son équipe pour ce service. Elle prévient «que des délais d’attente sont possibles en période de fort achalandage» alors que «les opérations sont actuellement en transition».

Un fléau connu

Maintes fois soulevé par les citoyens, notamment avec le #dansmapiste sur les réseaux sociaux, le problème que représentent les voitures stationnées sur les pistes cyclables a été davantage observé cette année par l’Agence de mobilité durable. «Du 1er janvier au 30 avril 2023, 742 constats d’infraction ont été donnés sur les pistes cyclables comparativement à 459 durant la même période l’année dernière», mentionne l’Agence.

Pour lutter contre ce problème, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a d’ailleurs récemment fait passer l’amende pour un stationnement sur piste cyclable de 100 $ à 271 $.