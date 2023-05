Plateau-Mont-Royal: se stationner sur une piste cyclable coûtera trois fois plus cher

Les contrevenants à l’interdiction de se stationner sur une voie réservée, surtout sur une piste cyclable, recevront une amende presque trois fois plus salée qu’actuellement sur le territoire du Plateau-Mont-Royal.

Au conseil d’arrondissement de lundi soir, les élus ont adopté un règlement visant à corriger un problème législatif dont la conséquence était que les automobilistes qui se garaient sur une piste cyclable recevaient une amende de 100$, et non de 271$ comme le prévoyait un précédent règlement de l’Arrondissement. Avec cette nouvelle législation, les contrevenant seront facturé 271$ pour cette infraction de stationnement.

À travers Montréal, les automobilistes stationnés sur le réseau cyclable dérangent. Des cas de voitures stationnées sur le Réseau express vélo ou de camions en double file sur des bandes cyclables défraient parfois la chronique. Par ailleurs, «le nombre de cyclistes augmente chaque année dans les rues de l’arrondissement ainsi qu’à l’échelle de la ville», justifie l’Arrondissement.

En effet, le REV a récemment atteint un record de fréquentation pour une journée d’avril, et le vélo d’hiver a explosé en 2022-2023 à Montréal. Ainsi, «il est important d’accroître la sécurité des déplacements actifs sur l’ensemble du réseau cyclable municipal», explique Le Plateau-Mont-Royal dans les documents déposés par les élus.

L’objectif de l’administration locale s’insère dans le plan Vision zéro de la Ville de Montréal, dont le but est d’avoir zéro mort et zéro blessé grave sur les routes montréalaises en 2040. L’automobiliste qui stationne son véhicule sur une piste cyclable «nuit à la sécurité réelle et perçue des cyclistes et freine le développement d’une mobilité plus durable», affirme l’Arrondissement.

Le nouveau règlement entre en vigueur le 1er juin prochain.