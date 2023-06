Magasiner pour lutter contre l’exploitation des enfants

Une friperie éphémère organisée par l’Aide internationale pour l’enfance (AIPE) aura lieu ce dimanche 4 juin dans le but de souligner l’arrivée de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Ouverte de 9h30 à 15h30, celle-ci se tiendra au Quartier des spectacles à Montréal, à l’intérieur de la GALAXIE Brasserie.

Le but ? Permettre aux Montréalais de lutter contre l’exploitation des enfants à l’international en soutenant le travail de l’AIPE, un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’assurer le respect des droits fondamentaux des enfants, comme l’accès à l’éducation, la sécurité ou encore la santé.

Cette friperie éphémère est l’occasion de se rappeler l’importance qu’ont nos choix de consommation sur l’exploitation des enfants. Acheter de la seconde main, c’est réduire la quantité de vêtements produits dans des usines exploitant des enfants. Eloïse Savoie, Directrice générale de l’AIPE.

Le principe est double: apporter un vêtement que l’on ne veut plus, pour recevoir par la suite des bons permettant de magasiner dans la friperie, ou acheter des articles sous forme de contribution volontaire, puisqu’aucun prix ne sera fixé. En plus des vêtements, des accessoires seront également disponibles.

«Nous croyons en l’idée que chacun devrait avoir accès à des vêtements de qualité sans que cela soit un fardeau financier. L’événement offre ainsi une opportunité d’échange équitable et de renouvellement de garde-robe», explique une organisatrice de l’événement.

Depuis 2019, l’AIPE et la Ressource Education Society ont ouvert une école Anganwadi en Inde, un centre de formation préscolaire visant à scolariser les jeunes enfants âgés de trois à cinq ans . Photo: Gracieuseté, AIPE.

Les articles qui n’auront pas été achetés à la fin de la journée seront donnés à un centre de femmes montréalais, qui n’a pas encore été sélectionné. Les dons amassés durant l’événement permettront quant à eux de soutenir la mission de l’AIPE, qui en plus de lutter contre l’exploitation des enfants, encourage la population québécoise à développer son pouvoir d’action pour favoriser le respect des droits de tous les enfants.