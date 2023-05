Si la tendance se maintient, Montréal connaîtra bel et bien sa première canicule cette semaine

Pour la première fois cette année, la région montréalaise se trouvera en période de canicule, cette semaine. Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial, lundi après-midi.

«Le temps sera généralement chaud et ensoleillé et les nuits seront plutôt chaudes par rapport à la normale saisonnière. La température sera particulièrement élevée en milieu urbain. Toutefois, le temps restera sec ce qui limitera l’effet de l’humidité sur la température ressentie», peut-on lire dans l’alerte météo émise par Environnement Canada, à 16h11, lundi.

Si la température à Montréal était de 24 °C peu avant 16h30, lundi, elle devrait atteindre un maximum de 29 °C mardi, puis 31 et 33 °C, mercredi et jeudi. Si des averses pourraient être au menu vendredi (60% de probabilités d’averses), le mercure atteindra tout de même 31 °C. Les journées de samedi et dimanche devraient toutes deux voir une alternance de soleil et de nuages, avec une température de 27 °C.

Environnement Canada rappelle à la population qu’il est important, en période de canicule, de boire beaucoup d’eau, même avant de ressentir la soif. Les risques sont par ailleurs plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur, précise également Environnement Canada.

L’organisme souligne également qu’il ne faut jamais laisser des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné. Rappelons que le 28 mai dernier, un record de température vieux de 45 ans a été battu à Montréal.

Dans la métropole, le mercure a atteint les 31,2 °C, soit la température répertoriée la plus élevée depuis 1978, année durant laquelle, à la même date, la température avait monté jusqu’à 31,0 °C.

La mairesse Valérie Plante promet d’ouvrir des haltes fraîcheur en fonction de l’évolution de la température dans la métropole.