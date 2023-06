Il fera plus chaud à Montréal qu’à Las Vegas aujourd’hui

Vous voulez vous rafraîchir? Prenez un avion pour… Las Vegas, en plein far west aride. En effet, ce jeudi, il fera en effet un peu plus chaud à Montréal qu’à Las Vegas. La métropole traverse sa première canicule et devrait pulvériser un record de chaleur pour un 1er juin.

Le thermomètre devrait afficher 34°C au plus chaud aujourd’hui, selon MétéoMédia et Environnement Canada. À Las Vegas, il devrait faire 33°C. La ville du péché est pourtant l’une des villes les plus chaudes du monde, car elle est située en plein désert des Mojaves.

Mais accrochez-vous bien, les Montréalais auront en réalité beaucoup plus chaud que les Las Vegans – oui, il s’agit du nom des habitants de Las Vegas. En effet, avec l’humidité, le facteur humidex montera à une température ressentie de 37°C dans la métropole québécoise. À Las Vegas, l’air sec et le vent feront descendre la température ressentie à 31°C.

Avec la vague de chaleur traversant une bonne partie de l’Amérique du Nord, des températures supérieures à 30°C sont prévues de Détroit à Boston. Cependant, parmi les grandes villes du continent, c’est à Montréal et Ottawa qu’il devrait faire le plus chaud. Une grande partie de la province du Québec est d’ailleurs placée en avertissement de chaleur par Environnement Canada.

Cette canicule va également fracasser le précédent record de chaleur enregistré pour un 1er juin à Montréal. Il avait fait 29,7°C, le 1er juin 2013. Les relevés météo remontent jusqu’en 1942. Aujourd’hui, la température devrait être 13°C au-dessus des températures normales de saison.

Cette première canicule, qui marque le début de l’été météorologique, a des conséquences. En effet, les pompiers de Montréal, qui combattent un incendie dans le Mile-End, doivent se rafraichir à l’aide de brumisateurs et trois d’entre eux ont été évalués pour des coups de chaleur. Précisons qu’avec les changements climatiques, les canicules devraient devenir de plus en plus fréquentes à Montréal.