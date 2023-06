Presque deux fois plus d’agents pour limiter le stationnement illégal à Montréal

Les automobilistes devront redoubler de prudence avant de stationner à Montréal. Le nombre d’agents de stationnement de l’Agence de mobilité durable de la Ville de Montréal (AMD) a presque doublé dans les 18 derniers mois, passant de 140 en décembre 2021 à environ 250 en juin 2023, a appris Métro.

«On a besoin d’une plus grande présence sur le terrain et d’une plus grande capacité d’intervention», explique au téléphone le directeur général de l’AMD, Laurent Chevrot.

La surveillance du stationnement est essentielle pour le bon fonctionnement de la mobilité, poursuit-il.

Les gens respectent les règles et les contraintes uniquement s’il y a la possibilité de recevoir des contraventions. Laurent Chevrot, directeur général de l’Agence de mobilité durable

Le seul fait d’augmenter la visibilité des voitures rouges et blanches de surveillance permet aussi de générer des comportements positifs, souligne M. Chevrot.

Jouissant désormais d’une plus grande force de frappe, l’AMD compte cibler certains comportements problématiques, notamment les stationnements dans les places réservées pour les gens à mobilité réduite, les débarcadères pour le transport adapté, les voies réservées au transport en commun et les pistes cyclables.

Les agents ont également reçu la consigne de porter une attention particulière aux stationnements à moins de cinq mètres d’une borne-fontaine, d’un passage piéton, ou d’une intersection, puisqu’ils entraînent des enjeux de sécurité, ajoute Laurent Chevrot.

Les plaques d’immatriculation bientôt automatiquement détectées

L’AMD lancera cette année un appel d’offres pour équiper ses voitures de technologies permettant de lire automatiquement les plaques d’immatriculation. L’Agence espère mettre en place un projet-pilote en 2024 et déployer plus largement la technologie dans les prochaines années.

Cette technologie permettra aux agents d’être plus efficaces dans leur surveillance, notamment dans les zones où le stationnement est limité pour une période ou les zones de vignettes, affirme Laurent Chevrot. La collecte des numéros de plaques se fera de façon «totalement anonyme», assure-t-il.

La lecture automatisée des plaques d’immatriculation servira aussi à la collecte de données. L’AMD fait actuellement un «inventaire de la bordure de rue», pour que la Ville sache «exactement à quoi sert chaque espace en bordure de rue», explique M. Chevrot. La lecture des plaques serait nécessaire pour savoir par qui et pour combien de temps les espaces sans parcomètre sont utilisés, selon lui.

«La technologie permettra de mieux planifier des initiatives telles que des voies réservées, la piétonnisation de rues et des pistes cyclables afin de minimiser les impacts sur la population», précise-t-on dans le rapport annuel 2022 de l’AMD, dévoilé hier.

Laurent Chevrot, directeur général de l’Agence de mobilité durable.

Nouveau retard pour la tarification modulaire

Identifiée comme l’une des cinq priorités initiales de l’AMD lors de sa création en janvier 2020, l’implantation de la tarification modulaire — les automobilistes payant un tarif plus élevé lorsque la demande de stationnement est plus forte — subit un nouveau retard.

Un projet pilote, censé être lancé au centre-ville en avril dernier, a été repoussé à une date indéterminée, puisque le système technologique n’est pas encore à point. «Ça n’en a pas l’air, mais c’est très compliqué», justifie Laurent Chevrot.

Le directeur général est convaincu que le projet «va porter ses fruits», malgré les années de retard. «On prend quelques pas de recul pour l’instant, mais ça va nous aider grandement dans le futur», souligne-t-il.

L’AMD espère que le système technologique sera prêt d’ici la fin de l’année 2023, afin de pouvoir lancer le projet-pilote dès que la Ville donnera son feu vert. «C’est une priorité, on met beaucoup d’efforts», conclut Laurent Chevrot.