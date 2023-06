Un tiers des travailleurs hésitent à retourner au bureau

Un tiers des travailleurs sont encore réticents à retourner au bureau. Afin de les encourager à délaisser le télétravail au profit d’un mode de fonctionnement hybride, il faut miser sur les attraits du centre-ville, comme les commerces, les restaurants et le réseau de transport en commun, estime la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

«Notre étude montre que l’accessibilité en transport collectif ainsi que l’offre commerciale, culturelle et gastronomique sont des facteurs particulièrement importants pour les catégories plus réticentes au retour, comme les personnes résidant en dehors de l’île et les travailleurs de 18 à 34 ans», explique le président et chef de la direction de la CCMM, Michel Leblanc.

Les données récoltées indiquent que 32% des employés hésitent encore à retourner au bureau. Il s’agit majoritairement de jeunes professionnels qui ont des enfants et qui habitent hors du Grand Montréal.

Parmi ceux qui vont au bureau au moins quatre jours par semaine, 86% se disent satisfaits. De cette proportion, 89% disent avoir une meilleure productivité, 84% se réjouissent des avantages en matière de socialisation qui viennent avec une présence au bureau, et 83% soulignent que cela les aide à agrandir leur réseau professionnel.

À l’heure actuelle, 94% des travailleurs du centre-ville se rendent à leur lieu de travail au moins une fois par semaine. Du côté des entreprises, 71% d’entre elles prévoient adopter une politique hybride avec présence obligatoire au bureau.

Le ministre de l’Économie et ministre responsable de la région métropolitaine, Pierre Fitzgibbon, se dit satisfait de cette tendance. «On sent l’engouement des travailleurs pour le retour au centre-ville. Les différents projets annoncés depuis les deux dernières années ont redynamisé le cœur de Montréal, et les gens ont le goût de le redécouvrir», se réjouit-il.