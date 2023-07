Licenciement massif à Montréal pour Desjardins

Pas moins de 176 employés de Desjardins à Montréal perdront leur emploi à la fin de l’été. L’objectif de cette mise à pied est «d’assurer un juste équilibre dans la gestion de nos coûts et les activités essentielles et à valeur ajoutée pour nos membres et clients», explique Desjardins dans un courriel envoyé à Métro.

Le porte-parole Jean-Benoît Turcotti relativise la mise à pied en rappelant que, chaque année, entre 3000 et 4000 personnes quittent les rangs de Desjardins, qui compte 58 000 employés.

Ce changement serait nécessaire pour répondre de manière efficiente aux demandes des clients Desjardins qui modifient leurs façons d’utiliser les services de la caisse.

Ce sont 143 travailleurs de la Fédération des caisses Desjardins et 33 du Groupe Technologies du Complexe Desjardins qui devront quitter leur poste, selon les informations du Journal de Montréal. Ils auraient reçu cet avis le 22 juin dernier.