Desjardins offre 250 000$ aux organismes de Montréal-Nord-Sault-au-Récollet

La Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord lance un appel de projets aux organismes communautaires de son territoire pour un financement maximal de 250 000$ qui sera réparti entre les projets acceptés. Les projets devront être déposés d’ici le 23 octobre afin d’être évalués par la Caisse.

Le but de cette initiative est d’envoyer le message «qu’on a de nouveaux besoins en 2023, mais qu’on a aussi du nouvel argent pour y répondre», explique la directrice générale de la Caisse Jacinthe Sicotte, en entrevue avec Métro.

Le président du conseil d’administration de la Caisse, Jacques Viens, espère quant à lui que l’investissement permettra à ceux qui «n’auraient jamais osés» faire de soumissions de tenter leur chance. Ce financement s’ajoute aux investissements que la Caisse orchestrait déjà sur le territoire, avec une portion de la ristourne qui est réinvestie.

Au total, plus de 250 personnes étaient présentes à la «Soirée Rayonnante» de la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, qui s’est tenue au CÉGEP Marie-Victorin. En plus de différents employés de Desjardins et de membres du Service de Police de la Ville de Montréal, de nombreux organismes, écoles et autres bénéficiaires des investissements que fait la Caisse étaient présents pour l’annonce.

Parmi eux, l’école Sainte-Colette reçoit du financement à titre de partenaire. La directrice de l’école, Guylaine Crousset, explique avoir toujours «senti qu’ils avaient vraiment le goût de nous aider» lors de ses collaborations avec Desjardins.