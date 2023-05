Les Alouettes dans un tournoi d’école primaire

Des membres de l’équipe de football des Alouettes de Montréal étaient présents au Tournoi des Prédateurs, organisé vendredi par l’école primaire Sainte-Colette de Montréal-Nord.

Les équipes de flag football de huit écoles se sont affrontées lors du tournoi tenu dans le gymnase du Cégep Marie-Victorin. On pouvait y retrouver les joueurs de Sainte-Colette, de Saint-Germain d’Outremont, de Simone-Desjardins, de l’école primaire le Carignan, de celle De la Fraternité, du Cardinal-Léger, de Victor-Lavigne et de la Coopérative Multisports. Les équipes ont été divisées en deux groupes en fonction du niveau et des bannières ont été remises aux gagnants de chaque groupe.

Deux joueurs des Alouettes, Régis Cibasu et Louis-Philippe Bourassa, ont entraîné les jeunes de différentes équipes pendant à peu près une heure. «Je me mets dans leurs souliers et je me dis qu’à leur âge, j’aurais aimé ça que des joueurs viennent nous soutenir», explique M. Cibasu.

Deux cheerleaders de l’équipe, Sandrine et Briana, ont quant à elle fait des exercices avec l’équipe de meneuses de claque de Sainte-Colette.

Sandrine enseigne des mouvements aux jeunes de Sainte-Colette Photo: Alexis Drapeau-Bordage, Métro

À sa deuxième saison chez les Alouettes, Sandrine était très contente d’être avec les élèves de Sainte-Colette. «C’est le fun de voit des jeunes qui commencent à découvrir le cheerleading. On est contentes de pouvoir leur montrer quelques mouvements», commente-t-elle.

L’équipe de meneuses de claque de l’école Sainte-Colette a commencé cette année, sous l’initiative de quelques enseignantes. Une quinzaine des filles participent actuellement au programme. Une des entraîneuses, Maude, espère voir se nombre monter l’an prochain et possiblement voir des garçons se joindre au groupe.

Lutter contre le décrochage

Avec le tournoi, l’école Sainte-Colette espère faire aimer l’école aux jeunes et leur faire développer un sentiment d’appartenance.

«C’est sûr qu’il y a une répercussion dans les réussites scolaires» lorsque le sport est encouragé à l’école, croit la directrice de l’école, Guylaine Crousset. Elle note par exemple que le taux d’absence est plus faible les journées où des activités sportives sont organisées.

Dans cette optique, les Alouettes ont visité l’école une première fois lors de la semaine de la persévérance scolaire, en février dernier.

De nombreux élèves de Sainte-Colette viennent de milieu défavorisé. Mme Crousset trouve essentiel de leur donner accès gratuitement au sport, et à des activités comme celle-ci.

Le trajet en autobus ainsi que des chandails d’équipe ont été offerts gratuitement aux jeunes par l’école. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a financé en partie l’événement, offrant le repas du midi aux participants. Les Alouettes ont quant à eux distribué six paires de billets pour assister à leurs matchs, ainsi que des cartes signées par les joueurs.