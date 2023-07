Combien coûte votre style de vie de rêve? On a fait le calcul

Métro a sondé quatre Montréalais.es aux différentes aspirations pour savoir quel serait leur style de vie de rêve. Quel est leur quartier de prédilection? Quel type d’habitation leur plairait le plus? Qu’est-ce qui ferait leur bonheur en matière d’activités, de services et de soins personnels? On a ensuite demandé l’aide de Hardbacon pour déterminer combien leur style de vie idéal coûterait dans la vraie vie. Voici les résultats!

Une vie de luxe dans un manoir flamboyant d’Outremont

Youtubeuse, créatrice de contenus et animatrice, Marianne Plaisance est reconnue pour ses goûts et projets qui sortent de l’ordinaire. Et son style de vie idéal va en ce sens! À 31 ans, la Montréalaise qui habite un condo avec son conjoint rêverait d’habiter un manoir d’Outremont décoré d’art et d’objets design, de voyager plusieurs fois par année et d’adopter… une baleine.

Combien ça coûte, tout ça?

Le style de vie de rêve de Marianne dépasserait le 1 000 000 $ par an, après les dépenses initiales pour acheter ses propriétés.

Un manoir et des résidences secondaires

Une impressionnante maison qui correspond à ses critères a été trouvée pour elle sur l’avenue McCulloch, dans Outremont, pour la somme de 5 950 000 $. Le terrain fait plus de 16 000 pieds carrés et inclut une piscine creusée et un étang. L’hypothèque mensuelle pour la demeure est de 27 684 $, avec des droits de mutation de 191 128 $ et des taxes annuelles de 32 906 $. Pour meubler les 16 pièces de manière design et artistique, on prévoit un budget de 100 000 $.

Marianne désirerait avoir une maison secondaire éloignée de la ville. Une maison située à Mont-Tremblant a été choisie pour elle, au coût de 1 975 000 $. Le versement mensuel pour cette demeure serait de 9189 $, la taxe de bienvenue de 39 433 $ et les taxes annuelles, elles, de 7608 $.

Et ça ne s’arrête pas là pour ses propriétés! La créatrice de contenu voudrait un appartement à Paris et un autre à New York, parce que… pourquoi pas? On évalue le tout à 1 000 000 $US pour son pied-à-terre new-yorkais, et à 600 000 euros pour son pied-à-terre parisien. En dollars canadiens, ces deux apparts lui coûteraient près de 2 200 000 $, soit 35 529 $ par mois. Des frais pour les meubles et des frais de clôture pour l’acquisition sont aussi prévus.

L’entretien ménager pour les quatre propriétés coûterait plus de 10 000 $, considérant que le ménage serait fait une fois par semaine dans sa résidence principale, deux fois par mois au chalet et une fois par mois dans les appartements.

Un chien et une baleine

Marianne aimerait acheter un grand danois comme animal de compagnie, ainsi qu’adopter une baleine (qui resterait, évidemment, dans son habitat naturel). L’adoption de cette dernière coûterait 555 $, et pour le chien et ses accessoires, 3000 $ est prévu pour son adoption, plus un autre 3000 $ par année, environ, pour ses besoins.

Pas de voiture

Un budget de taxi/Uber est aussi alloué pour ses déplacements, puisque c’est ainsi qu’elle préférerait se déplacer. Celui-ci s’élève à 10 220 $ par an, soit environ 28 $ par jour.

Plusieurs voyages par année

Marianne ferait idéalement trois voyages de ski par hiver, un voyage dans un resort de luxe par année, un voyage d’exploration par année et visiterait New York et Paris plusieurs fois par année.

Une somme de 4500 $ doit être prévue dans son budget pour l’achat de billets d’avion afin qu’elle visite ses deux villes fétiches trois fois par année chacune. Pour une semaine dans le resort de luxe, on parle d’environ 18 585 $ pour une semaine. Les dépenses liées à ses voyages de ski s’élèveraient à environ 10 000 $, et celles pour son voyage d’exploration, à 6000 $.

Laser, massages et glam

L’animatrice de 31 ans aime prendre soin d’elle. Elle aurait recours à des soins du visage une fois par mois, à un massage par semaine, à une visite d’une coiffeuse à domicile aux trois mois et à l’épilation au laser. Elle s’achèterait également des vêtements de designer et engagerait une équipe glam pour des événements quelques fois par année. Le tout est estimé à environ 22 500 $ par an, en plus de visites chez le psychologue deux fois par mois, ce qui coûterait 3000 $ par année.

Recevoir en grand

La youtubeuse voudrait pouvoir recevoir en grand quelques fois par année. Une somme de 8000 $ est prévue à cet effet; celle-ci lui permettrait de recevoir une dizaine de convives par événement en mode tout inclus.

Une vie toute en simplicité volontaire

Bien qu’on ait précisé à Éloi Tousignant-Lord qu’il pouvait imaginer un style de vie exigeant un budget très élevé, celui-ci rêve plutôt simplement. Le jeune homme de 24 ans est présentement étudiant en création littéraire. Fier Ahuntsicois, il habite chez ses parents dans un appartement et travaille comme agent administratif. Son style de vie de rêve est modeste: continuer de vivre dans son quartier dans un petit condo, voyager de temps en temps et se permettre quelques dépenses pour des sorties ou des achats.

Combien ça coûte, tout ça?

Le style de vie de rêve de cet étudiant s’élèverait à un peu moins de 50 000 $ par année, après des frais uniques de 70 288 $ pour la mise de fonds de son condo, le paiement de ses taxes de bienvenue et l’achat d’un vélo électrique.

Un spa dans la cour

Éloi habiterait dans un condo équivalent à un 3 ½, dans le quartier d’Ahuntsic, et aurait comme petit luxe un spa dans sa cour arrière. L’achat d’une unité dans un immeuble à condos avec piscine et salle d’entraînement, dans le quartier, s’élève à environ 325 000 $. La mise de fonds serait de 65 000 $, donc il faudrait prévoir des paiements mensuels de 1512 $ (taux de 5% avec prêt sur 25 ans). Les droits de mutation seraient de 3218 $ et les taxes annuelles de 1535 $.

Juste un chat

L’étudiant de 24 ans aimerait adopter un chat dans un refuge. Cela lui coûterait environ 200 $ par année pour la nourriture, et 2000 $ par année pour les soins, pour un total d’environ 2200 $ annuellement.

Pas d’auto

Pour sortir de la ville, Éloi utiliserait les services de Communauto, au coût de 50 $ par jour, quelques fois par année. Il continuerait également de prendre les transports en commun en sol montréalais, donc débourserait 1128 $ en titres de transport par an. Étant donné qu’il aimerait aussi avoir un vélo électrique, on ajoute un peu moins de 2000 $ à ce budget.

Voyages et boîtes-repas

Éloi aimerait voyager deux fois par année, en Europe, en Asie ou dans le Sud. Son budget voyage annuel est évalué à 6000 $ par année, puisque les billets d’avion pour ces destinations ne sont pas donnés.

Éloi aimerait faire appel aux services de boîtes-repas pour se nourrir au quotidien. Il compléterait le tout avec une petite épicerie hebdomadaire. Avec HelloFresh, le service de repas lui coûterait environ 115 $ par semaine pour dix portions. Cela l’amène à 6000 $ par an, plus 2600 $ d’épicerie.

Un entraîneur privé

Éloi aimerait consulter un.e psychologue et un.e travailleur.euse social.e, qu’il verrait respectivement deux fois par semaine et une fois par mois. Cela lui coûterait environ 120 $ par séance, pour un total de 4320 $ par an. Il aimerait avoir recours aux services d’un entraîneur privé une fois par semaine, ce qui lui coûterait environ 240 $ par mois, tout comme ses cours de natation.

Un budget activités

Éloi aimerait aller au cinéma environ deux fois par mois. Il souhaiterait aussi aller au musée et aller voir des spectacles de temps en temps. Il s’en sortirait donc pour un total de 800 $ par année. Son budget restaurants et bars est estimé à 1200 $ annuellement, puisqu’il les fréquente peu.

Une vanlife en famille

Chargée de cours au cégep et serveuse dans un bar/club libertin de Montréal, Stéphanie Homet est à la recherche d’expériences. Et son style de vie de rêve lui donnerait des ailes pour partir à l’aventure!

En plus d’une vie à deux (et éventuellement à quatre, avec deux enfants) dans un beau condo de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, la jeune femme queer de 27 ans souhaiterait partir quand bon lui semble à bord de sa van.

Combien ça coûte, tout ça?

La vie de famille rêvée de Stéphanie coûterait environ 120 000 $ par an pour deux adultes et autant d’enfants. À ce montant s’ajouterait une dépense unique de 312 750 $ pour l’achat d’une fourgonnette, la mise de fonds et les frais de démarrage du condo.

Un nid à Hochelag’ et la Sprinter de Mercedes

Stéphanie souhaiterait établir son petit nid familial dans un condo avec trois chambres dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Une propriété de ce genre s’affiche généralement sur les moteurs de recherche immobilière à une valeur approximative de 585 000 $. Une mise de fonds de 20%, soit 117 000 $, devrait également être prévue.

Une fois les clés en main, Stéphanie aurait à effectuer les paiements des mensualités hypothécaires de 2722 $, estimées à partir d’un taux d’intérêt de 5% avec un amortissement sur 25 ans. À ces coquettes sommes s’ajoutent des montants annuels de 4105 $ pour les taxes foncières et scolaires en plus des frais de condo qui grimpent à 2748 $. Il faudrait aussi qu’elle règle les droits de mutation, qui représentent une somme non récurrente de 7000 $.

Pour créer un environnement qui lui ressemble, Stéphanie aurait recours à un designer pour rénover sa demeure. La rémunération associée à ce genre de services varie d’un professionnel à l’autre et en fonction de leur expérience. Pour un projet de 25 000 $, des honoraires de 15% s’élèveraient à 3750 $, par exemple.

En plus de son pied-à-terre dans la grande ville, Stéphanie désirerait aussi pouvoir partir à l’aventure sur le fly à bord de sa fourgonnette. Et pas n’importe laquelle: la Sprinter de Mercedes entièrement aménagée pour la vanlife en famille. Le modèle qu’elle convoite se vend entre 150 000 $ et 200 000 $.

Vacances de ski

Stéphanie souhaiterait passer plusieurs semaines par année à dévaler les pentes de ski d’Amérique du Nord ou d’Europe.

Un budget de 5000 $ par adulte par période de cinq ans lui permettrait d’acheter l’équipement nécessaire, soit des paires de skis, une planche, un casque et des bottes.

L’habile skieuse et planchiste a épinglé plusieurs destinations de ski de rêve tant aux États-Unis que dans des pays d’Europe. Concernant la dernière option, le coût d’un billet d’avion — qui varie grandement en fonction du lieu — peut s’estimer en moyenne à 800 $ par personne (aller-retour), ce qui totalise 3200 $ par voyage pour la famille. Quelques dizaines de dollars en crédits carbone qu’elle souhaiterait aussi acheter pour compenser ses vols en avion gonflent de manière négligeable la facture.

Et une fois Stéphanie rendue à destination, à la station de ski française Val-d’Isère, par exemple, un forfait d’une semaine coûte à peu près 4000 $CA par personne.

Si elle décidait plutôt de partir un mois en fourgonnette pour skier en Utah, aux États-Unis, elle épargnerait certainement sur l’hôtel et l’avion. Toutefois, Stéphanie passerait au moins une nuit à l’hôtel de manière hebdomadaire, afin de se relaxer, ce qui représente des frais d’environ 2000 $. Dans le cas où elle serait accompagnée de sa famille, ces frais d’hôtel s’élèveraient à environ 325 $US par nuit.

Les prix d’une passe de saison dans les grands domaines skiables en Utah oscillent autour de 1269 $US par adulte. Quant aux billets journaliers, ils coûtent 159 $ par adulte.

Bref, un voyage de ski par année représenterait une dépense familiale annuelle de plus ou moins 10 000 $, selon les modes de transport et les destinations.

Une corne d’abondance de bouffe et d’alcool

Pour ce qui est de la nourriture et de l’alcool, Stéphanie veut se gâter. Elle consacrerait 200 $ par semaine à la nourriture et 100 $ à l’alcool, pour une somme annuelle de 16 000 $ pour la famille.

Mais ce n’est pas l’épicerie qui coûterait le plus cher! Son petit plaisir, c’est de découvrir les différentes cartes de restaurants (parfois chics) et de trinquer dans les bars. Pour deux adultes, ce train de vie entraînerait des dépenses d’environ 15 000 $ par an.

Son autre souhait consisterait à recevoir en grand toutes les semaines au moins 10 personnes. Pour rassasier la faim et la soif de tout ce beau monde, on parle de dépenses en vin d’environ 12 000 $ (avec des bouteilles à 25 $) et d’un autre 12 000 $ en nourriture.

Place à la coquetterie

Stéphanie se réserverait régulièrement des moments pour se dorloter de la tête aux pieds, à raison d’une visite chez le coiffeur tous les trois mois, d’un massage saisonnier ainsi que d’une petite manucure et pédicure toutes les trois semaines. Pour être bien dans son corps comme dans sa tête, elle aurait aussi recours mensuellement à des soins psychologiques selon ses besoins. Et pour éviter d’abîmer sa manucure fraîchement faite, elle ferait appel à des services d’entretien ménager pour son condo.

Bénéficier de cette gamme de soins coûterait à Stéphanie approximativement 10 600 $ par année.

Une vie entre la ville et la campagne

Archiviste et mère d’une fillette d’un an, Justine Couture se plaît beaucoup à Verdun. Tellement que si on lui donnait le choix, la jeune femme de 33 ans y resterait pour de bon. Elle et son mari architecte emménageraient dans l’une de ces maisons d’inspiration d’après-guerre que l’on trouve dans l’arrondissement et la retaperaient entièrement à leur goût.

La famille vivrait aussi en partie à la campagne pour que sa petite Aimée puisse humer l’air marin depuis un chalet situé sur les berges du fleuve Saint-Laurent.

Combien ça coûte, tout ça?

Le style de vie dont rêve Justine coûterait environ 125 000 $ par année. Pour ses deux propriétés, elle devrait en plus verser 489 000 $ en mises de fonds, frais de démarrage et rénovations.

Une maison d’après-guerre dans Verdun

L’heureuse Verdunoise, son conjoint et le père de ce dernier sont actuellement copropriétaires d’un duplex. Justine et son époux vendraient donc leur part de l’immeuble pour une valeur totale de 650 000 $ afin de la réinvestir dans l’achat d’une maison unifamiliale de type vétéran au coût approximatif de 725 000 $ qu’ils rénoveront à leur goût. Cette nouvelle propriété devrait avoir au moins quatre chambres pour y accueillir un deuxième enfant.

Le hic, c’est qu’à Verdun, ces vieilles maisons de trois chambres et plus sont assez rares. Des travaux d’agrandissement seraient ainsi à prévoir, en plus des nombreuses réparations qui viennent avec des propriétés anciennes. Au moins 200 000 $ seraient donc nécessaires pour un tel projet.

À ce montant s’ajouterait une mise de fonds de 145 000 $ (de 20% afin de garder des liquidités pour les rénovations). Les mensualités hypothécaires s’élèveraient à 3373 $ (taux de 5% avec amortissement sur 25 ans). Les droits de mutation seraient de 10 000 $ et les taxes annuelles, de 4882 $.

Pour garder sa maison propre, Justine solliciterait des services d’entretien ménager de manière hebdomadaire. Un budget de 5 000 $ par an est donc à prévoir.

Se ressourcer sur le bord du fleuve Saint-Laurent

Pour s’éloigner occasionnellement du tohu-bohu de la ville, la famille construirait son chalet idéal quelque part entre Québec et Montréal.

Considérant les coûts élevés des matériaux et de la main-d’œuvre, qui est plutôt rare, et les quelques économies faites grâce à l’apport son mari architecte à la conception de la propriété, Justine pourrait bâtir son chalet de rêve pour 500 000 $ sur une terre achetée pour plus ou moins 100 000 $. La mise de fonds pour cette propriété serait d’environ 120 000 $. L’hypothèque sur cette construction serait d’environ 2791 $ par mois (plus les taxes).

Une fois le chalet érigé, il faudra le meubler! Un montant de 10 000 $ pour l’achat d’électroménagers, de lits, d’un divan et d’autres meubles serait suffisant.

Au resto souvent

Justine garderait son habitude d’acheter les provisions pour la famille au marché local Chez Robin, à la boucherie Viandal et à l’épicier Métro. La facture tourne généralement autour de 200 $ par semaine, selon l’estimation de Justine, ou 10 400 $ par année.

Les sorties au restaurant seront plus récurrentes, soit deux fois par semaine, pour une somme de 50 $ pour deux personnes, donc 5200 $ par an. Toutes les trois semaines, elle aimerait avoir un rendez-vous galant avec son amoureux dans un restaurant plus cher, à 100 $ par personne, ce qui équivaut à un budget annuel de 3400 $.

L’Italie

Une visite sur le continent européen tous les deux ans plairait aussi à Justine. Sa prochaine destination serait l’Italie. Pour une famille de quatre, les coûts incluant l’avion, le logement et le tourisme tournent autour de 12 000 $ (6000 $ par an) pour un périple de deux semaines.

Elle voudrait aussi faire des escapades familiales en voiture deux fois par année, à moins de six heures de route de Montréal. Une somme de 1500 $ s’ajoute donc à son budget voyage.

Thérapie

Justine comme son conjoint consulterait un psychologue chaque semaine, ce qui reviendrait à 12 000 $ par année.

Que les Montréalais.es rêvent en grand ou en simplicité, dans la conjoncture économique actuelle, toute préférence a son prix, et celui-ci est parfois plus élevé qu’on pourrait le penser… Ne manquez pas la suite de l’expérience avec les styles de vie rêvés à Québec!