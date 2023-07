Les cinq pires parcs de Montréal

Métro a compilé les données de Google Maps concernant les pires parcs de Montréal afin de savoir lesquels éviter, ou visiter pour passer un mauvais moment. Voici les cinq espaces verts ayant reçu au moins dix avis qui présentent les notes les plus faibles de la métropole.

5) Parc Léon-Provancher

Avec une note de 3,6 sur 5, le parc Léon-Provancher dans Rosemont-La Petite-Patrie est le meilleur des cinq pires parcs de la ville. Les 50 avis reçus décrivent le lieu mal entretenu.

«Une véritable HONTE, leurs terrains de baseball de PETIT camping ! Et en plein jour de semaine, pavillon même pas ouvert, obligé d’uriner contre un arbre, comme des CHIENS», s’insurge S. Bouchard dans son avis publié sur la carte de Google. Il explique avoir donné à l’endroit la note d’une étoile puisque le site ne permet simplement pas de mettre un zéro.

La place idéale «si vous voulez faire un film de peur», commente quant à lui Yc Yc, un autre internaute.

4) Parc Germaine-Pépin

Suit le parc Germaine-Pépin, ex aequo en note, mais moins populaire, à 26 avis. Le parc de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve est «vieux, délabré et infesté de fourmis», explique Claude Lefrançois dans sa critique des lieux.

Il poursuit en affirmant que les tables de pique-nique sont désuètes, la poubelle est toujours en train de déborder et le gazon n’est jamais coupé.

Il y a six ans, Michelle Lavoie critiquait le module de jeux pour enfant «horrible et plein de rouille». Celui-ci a finalement été retiré et le parc ne dispose maintenant plus que de balançoires. Dans la même critique, elle explique y avoir trouvé un vieux micro-ondes, une chaise de bois brisée et de la vitre.

3) Parc Avila-Vidal

Le parc Avila-Vidal est prochain sur la liste avec une note de 3,5 pour 15 avis. Les internautes critiquent principalement la saleté de l’endroit.

Les propriétaires de chiens n’y ramasseraient que rarement les excréments de leur animal et des déchets sont souvent retrouvés dans le terrain de sable.

«Avec un terrain de Volley-Balls de plage l’été et une patinoire l’hiver, ce serait le meilleur parc de la ville», estime tout de même Frédéric Laflamme qui a donné la note de trois étoiles au lieu.

Le parc est situé dans Ahuntsic-Cartierville, à l’arrière de l’école Alice Parizeau.

2) Parc Villeray Ouest

Comme l’indique son nom, le parc Villeray Ouest se situe dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Avec la note de 3,4 en 15 avis, il est second au pire parc de la ville.

Situé en face du parc Villeray, assez bien noté avec 4,3 étoiles pour 661 avis, le parc serait très sale selon les critiques.

Le bruit des voitures qui défilent sur l’avenue Christophe-Colomb y ferait perdre l’intérêt d’y aller, selon un commentaire laissé par Nico Martel.

1) Parc Hirsch-Wolofsky

Sur le Plateau Mont-Royal, à distance de marche du square Saint-Louis, le parc Hirsch Wolofsky est le pire de Montréal selon les classements de Google. Il obtient la note de 3,1 étoiles pour 14 avis donnés.

Un endroit «gris de dégoûtant, rien n’est beau en ce lieu. Il est aussi couvert de graffitis et il pue», selon une critique rédigée par un internaute nommé Koshi. «Horrible ! Très négligé, il ne reste que le nom. L’homme qui a lutté et mis la communauté juive sur la carte de Montréal est oublié», se lamente quant à lui Sam Totah en référence à la toponymie de l’endroit.

Beatriz Trejo Treviño y trouve tout de même son comble. Elle décrit l’endroit comme petit, sympa et calme, parfait pour bronzer, regarder les écureuils ou lire sans être embêtée par le bruit de la ville.

Les pires arrondissements

Au niveau des arrondissements, la moyenne la plus basse est à Montréal-Nord où les 29 parcs présentent une note moyenne de 4,1. Il est suivi par le Plateau Mont-Royal à 2,22 et le Sud Ouest à 2,26.

C’est Outremont qui dispose du moins de parcs parmi les arrondissements, avec 18 espaces, qui ont accumulé 2 320 avis au total. Le secteur ayant reçu le moins de critiques est Anjou, qui dispose de 19 parcs pour 1 448 avis.