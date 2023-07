Les cinq meilleurs parcs de Montréal

Avec un total de 926 parcs municipaux répertoriés par la Ville, Montréal ne manque pas d’espaces verts où sortir prendre l’air. Métro a analysé les données de Google Maps afin de dresser un portrait des meilleurs parcs de la métropole en fonction de leurs avis. Afin de faire ressortir les cinq meilleurs et de représenter aussi l’intérêt qu’ils génèrent, seuls ceux qui disposent de plus de 1000 avis sur le site ont été retenus. À note égale, un parc ayant plus d’avis emporte la mise.

5) Parc La Fontaine

En cinquième position se retrouve le parc La Fontaine avec un classement Google de 4,6 sur 5 pour 13 863 avis. Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, ce parc comprend 40 hectares de verdure entourant un grand bassin d’eau alimenté par une fontaine.

Il comporte des aires de pique-nique, des modules pour enfants et un parc à chien. Des terrains de pétanques, de volleyball, de soccer, de tennis et de baseball y sont aussi installés.

Son théâtre de Verdure accueille des artistes sur le bord de l’étang, à proximité du Robin des Bois, un restaurant situé directement dans le parc. Il s’agit du parc ayant reçu le plus d’avis au sein de l’arrondissement.

Le parc La Fontaine

4) Parc René-Lévesque

À Lachine, le parc René-Lévesque arrive en quatrième position avec une note de 4,7 pour 2 633 avis publiés. Il se démarque avant tout par ses 22 sculptures d’art contemporain qui en font un des plus grands musées extérieurs de sculptures au pays.

Les pistes cyclables du parc longent le fleuve permettant d’y apprécier le coucher de soleil, mentionné dans 72 des avis publiés. Il est aussi possible d’y traverser le Saint-Laurent grâce à une navette fluviale gratuite qui transporte les visiteurs sur l’autre rive.

Il s’agit de loin du parc avec le plus d’avis de l’arrondissement en étant le seul à dépasser les 500 notes.

Les berges du Saint-Laurent au parc René-Lévesque dans l’arrondissement de Lachine.

3) Parc des Rapides

En troisième place sur le podium se retrouve le parc des Rapides situé à LaSalle. Il dispose aussi d’une note de 4,7, mais a su obtenir plus d’avis que le parc René-Lévesque, avec un total de 3 630.

Bien connu des amateurs de sports nautiques, le parc offre un accès aux rapides pour y faire du surf ou du kayak. Ses pistes cyclables permettent aussi d’y découvrir plus de 225 espèces d’oiseaux, dont la plus grande colonie de hérons de la province.

Un surfeur glisse sur la vague à Guy, dans le parc des Rapides, à LaSalle, en août 2021.

2) Parc Maisonneuve

La deuxième position revient au parc Maisonneuve, qui présente aussi une note de 4,7 pour 4 271 avis. Situé entre le Jardin botanique et le Parc Olympique, il offre une vue en plongée sur les stades Saputo et olympique.

En plus d’avoir été l’hôte de la fête nationale à Montréal cet été, le parc Maisonneuve accueille des moutons tondeurs chaque année.

Surveillées par quelques bergers, les biquettes pâturent sur les pelouses pour permettre de limiter l’utilisation de la tondeuse dans le parc.

Des cyclistes se promènent dans le parc Maisonneuve. / Josie Desmarais/Métro

1) Parc du Mont-Royal

De loin celui ayant reçu le plus d’avis de la métropole, le parc du Mont-Royal se situe en tête du classement. Sa note, toujours de 4,7, est le résultat de la compilation de plus de 25 000 avis.

Conceptualisé suivant certains plans de Frederick Law Olmsted, le paysagiste derrière le Central Park de New York, le parc du Mont-Royal est un des symboles de la métropole.

Que ce soit pour pique-niquer autour du lac aux Castors, pour profiter de la vue à partir du belvédère que voisine le Chalet du Mont-Royal, pour se promener dans les sentiers ou simplement pour admirer la croix de la montagne qui s’illumine la nuit, les Montréalais et touristes y trouvent leur comble.

Le mont Royal

Les meilleurs arrondissements

Au niveau des arrondissements, ceux qui ont en moyenne un meilleur score sont L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève avec 4,7, suivi d’Anjou avec 4,4 et d’Ahuntsic-Cartierville avec 3,9. Individuellement, aucun des parcs de ces arrondissements ne se trouve dans le top 15 des parcs ayant reçu le plus d’avis.

Pour ce qui est de la popularité, les parcs du Plateau Mont-Royal ont reçu 27 587 avis, suivis par ceux de Ville-Marie qui en ont obtenu 18 843 et de Rosemont-La Petite-Patrie avec 15 089.