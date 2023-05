Fête nationale à Montréal: une pléiade d’artistes au parc Maisonneuve 

Pour sa 189e édition, la Fête nationale du Québec à Montréal promet de faire vibrer à nouveau la ville au rythme des festivités. Le 24 juin, la métropole invite à «entrer dans la danse… du bonheur» avec le retour du défilé dans ses rues et de son grand spectacle musical gratuit au parc Maisonneuve.

Marjo, Garou, FouKi, Isabelle Boulay, Mélissa Bédard, P’tit Belliveau, Lydia Képinski, Souldia, Jay Jay, Scott-Pien Picard et Justin Boulet seront réunis sur la scène du spectacle, qui commencera à 20h et sera animé par Pierre-Yves Lord.

Pour se rendre au parc Maisonneuve, le public est convié à suivre le défilé, qui quittera le boulevard Saint-Joseph Est, à l’angle de la rue Molson, à 13h30.

Les thèmes – qui sont la fierté, la culture, le territoire et ses saisons, l’amour et la fête – seront célébrés par neuf chars allégoriques et tableaux, tous animés par des artistes de différentes disciplines. La direction artistique est assurée par Nathalie Gervais et Kriss Naveteur.

L’organisation de la Fête nationale a dévoilé plus tôt ce mois-ci, en remettant son prix Artisan au groupe Beau Dommage, que sa porte-parole cette année est la comédienne Léane Labrèche-Dor. Elle livrera le traditionnel discours sur les plaines d’Abraham, à Québec.

Tout un programme au parc Maisonneuve

De nombreux camions de cuisine de rue seront au parc dès 12h30, heure à laquelle commencera la grande répétition du spectacle, laquelle s’étirera jusqu’à 17h30. À 18h, Marjorie Vallée et CKOI réchaufferont la foule avec de la musique québécoise.

À 22h30, l’animateur Pierre-Yves Lord deviendra DJ pour introduire la dernière prestation de la soirée, celle du groupe de musique électronique Qualité Motel, qui occupera les planches jusqu’à minuit.

Le grand spectacle sera diffusé simultanément sur les ondes de Radio-Canada et de TVA dès 20h30, ainsi qu’à la radio sur CKOI, Rythme et CIME.

Par ailleurs, plusieurs fêtes de quartier sont à prévoir les 23 et 24 juin. Des maquillages, des jeux gonflables, des feux d’artifice et des spectacles sont quelques-unes des activités à l’horaire.