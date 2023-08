Montréal envisage de bonifier sa flotte de BIXI

Alors que BIXI bat des records avec 1 831 000 déplacements en juillet, Valérie Plante se dit ouverte à augmenter le nombre de vélos sur son territoire. Au total, plus de 59 000 Montréalais ont utilisé chaque jour le système de vélos en libre-service.

Pour le moment, le réseau comprend plus de 10 000 vélos, dont 2 600 BIXI électriques qui se retrouvent dans 865 stations sur le territoire montréalais.

«Est-ce qu’on souhaite bonifier l’offre de BIXI? Évidemment que c’est sur la table, l’idée est d’encourager les gens de temps en temps ou en tout temps d’adopter pour de la mobilité douce et donc délaisser la voiture», a expliqué la mairesse Plante en conférence de presse, mardi.

On est tellement fier du succès de BIXI. Autant beau temps que mauvais temps les gens l’utilisent Valérie Plante, mairesse de Plante

En juillet, le nombre de déplacements a augmenté de 19,3% par rapport à la même période l’an dernier. Le service de BIXI reste une bonne option pour les Montréalais qui désirent laisser leur voiture à la maison, selon Valérie Plante.

«BIXI c’est une excellente alternative, c’est entièrement montréalais, on en est fier et on regarde toutes les options», a ajouté la mairesse.

En plus de battre des records, BIXI prévoit déployer dès cette année ses services même pendant la période hivernale.