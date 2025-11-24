Pistes cyclables: Ericka Alneus dénonce le «flou» de l’administration

La nouvelle cheffe de l’Opposition officielle, Ericka Alneus, a dénoncé une nouvelle fois le «flou» entretenu par l’administration Martinez Ferrada concernant l’avenir des pistes cyclables. Elle réclame des précisions sur les intentions de la mairesse.

Ericka Alneus présentait lundi la composition du «cabinet fantôme» qui l’épaulera dans l’opposition. Questionnée sur les pistes cyclables, elle a soulevé l’histoire de la piste cyclable sur l’avenue Lajoie.

Cette piste, déneigée l’an dernier dans le cadre d’un projet pilote, deviendra une voie partagée en hiver, comme ce fut le cas par le passé. Elle sera toutefois maintenue en été.

«C’est inquiétant parce qu’on ne sait pas trop [ce que l’administration compte faire] », a-t-elle dit. «On nous disait qu’on veut faire un audit, ensuite ce n’est plus le cas. Maintenant, on entend certaines décisions émanant de mairesses d’arrondissements qui disent « on va l’enlever temporairement l’hiver », mais on ne sait pas si ça revient. Il y a énormément de flou. On a besoin de clarté pour que les gens sachent à qui ils ont affaire.»

Mme Martinez Ferrada a promis de rendre publics deux audits sur les pistes cyclables préparés par la Ville de Montréal. Ces audits ne figurent toutefois pas dans la documentation soumise au conseil municipal, qui se réunit lundi pour la première fois depuis les élections municipales.

Le «cabinet fantôme» de Projet Montréal

Lundi, Mme Alneus a présenté les élus qui l’épauleront au sein du «cabinet fantôme» de Projet Montréal.

Les membres du cabinet fantôme talonneront l’administration Martinez Ferrada sur les sujets qui leur sont confiés. Carla Beauvais se prononcera sur les questions de sécurité publique, par exemple, alors que Sylvain Ouellet aura la responsabilité des infrastructures de l’eau. Sarah Doyon aura la responsabilité de la mobilité.

Mme Alneus entend offrir sa collaboration à la nouvelle mairesse Soraya Martinez Ferrada.

«Notre rôle comme opposition va être clair: être une voix forte, constructive, mais aussi vigilante», a-t-elle dit.

Elle a aussi promis d’être à l’écoute des citoyens.

Les membres du cabinet fantôme :