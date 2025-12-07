Montréal se souvient des victimes de Polytechnique

Des faisceaux lumineux illuminent le ciel le 6 décembre 2022, à la mémoire des victimes de la tuerie de Polytechnique.

La Ville de Montréal s’est recueillie samedi pour honorer la mémoire des quatorze femmes assassinées lors de la tragédie de Polytechnique, survenue il y a trente-six ans. La mairesse Soraya Martinez Ferrada a invité la population à participer à une cérémonie commémorative au chalet du Mont-Royal, marquant cette journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

La cérémonie a débuté à 17 h, en présence de familles, amis des victimes, survivantes, et plusieurs dignitaires, dont le premier ministre du Canada, Mark Carney, la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeanotte, et le premier ministre du Québec, François Legault.

Pour la douzième année consécutive, le ciel de Montréal s’est illuminé entre 17 h et 22 h. À 17 h 10, l’heure des premiers coups de feu en 1989, quatorze faisceaux lumineux ont été allumés, chacun représentant une des femmes disparues. Un quinzième faisceau a également brillé pour toutes les femmes victimes de féminicide, suivi d’une minute de silence.

Engagements renouvelés pour la sécurité des femmes

La Ville de Montréal, en collaboration avec le Comité mémoire et Polytechnique Montréal, a réaffirmé son engagement à lutter contre la violence envers les femmes.

Parmi les initiatives, le programme Prévention Montréal, doté de 12,4 millions de dollars par an, finance des actions de prévention de la violence et renforce le sentiment de sécurité. La ville soutient également des projets tels que le développement de logements sociaux pour les femmes victimes de violence conjugale et la mise en place d’une section spécialisée en violence conjugale au sein du SPVM.

La mairesse Martinez Ferrada a souligné l’importance de continuer à lutter pour l’égalité et la sécurité des femmes, déclarant que chaque avancée vers l’égalité profite à toute la société. Elle a insisté sur la nécessité de préserver les acquis et de transmettre aux générations futures les valeurs de respect et d’égalité, en hommage aux victimes de Polytechnique et à toutes celles qui doivent encore être protégées aujourd’hui.

