Verglas – La plupart des résidences en panne reconnectés ce soir

La majorité des quelque 200 000 résidences qui ont connu une panne de courant mercredi, dont plus de 15 000 à Montréal, devraient retrouver l’électricité d’ici 23h.

Montréal a peut-être éviter le pire du «verglasmeddon» annoncé pour mardi et mercredi, mais la métropole a tout de même connu plusieurs pannes de courant. Vers 14h, il restait encore plus de 10 000 adresses à brancher selon Hydro-Québec.

Mercredi, le premier ministre François Legault a fait le point sur la situation avec Hydro-Québec. Selon le premier ministre, la majorité des foyers retrouveront le courant ce soir.

Vers 14h, près de 106 000 foyers étaient sans électricité à travers le Québec. Les secteurs les plus affectés sont la Montérégie, le Centre-du-Québec, les Laurentides, l’Outaouais et finalement Montréal.

Plus de peur que de mal

Environnement Canada prévoyait une possibilité de 20 à 30 mm de verglas. Une telle accumulation aurait été semblable à celle d’avril 2023 qui a paralysé une partie de la province. Finalement, Montréal a reçu seulement une dizaine de millimètres.

Les autorités provinciales et municipales se sont mobilisées depuis mardi matin pour assurer la sécurité des transports et des services publics. La plupart des routes et des trottoirs étaient praticables tout au long de l’épisode de verglas. Selon les commentaires sur les réseaux sociaux, des plaques de glace parsemaient toutefois les trottoirs dans certains secteurs résidentiels.

Les écoles avaient fermé préventivement mardi. Mercredi, la grande majorité des établissements scolaires étaient ouverts.

Les transports en commun ont aussi tenu le coup, dans l’ensemble. Le REM a toutefois suspendu son service entre Brossard et la Gare centrale mardi soir. Une intervention d’urgence a aussi interrompu le service momentanément entre la Gare centrale et la gare Canora. Le service a repris sur l’ensemble du réseau vers 9h mercredi.