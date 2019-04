Des centaines de jeunes devant l’Assemblée nationale pour l’urgence climatique

Plus de 1000 jeunes d’un peu partout au Québec manifesteront lundi, devant l’Assemblée nationale, pour sommer les élus provinciaux d’investir en environnement et de lutter contre les changements climatiques.

«On souhaite que nos décideurs prennent réellement des actions concrètes et surtout, qu’ils prennent conscience de l’urgence climatique», explique à Métro Laura Bergamo, la porte-parole du collectif qui organisme le rassemblement.

«Arrêtons de tourner en rond maintenant» ; c’est le slogan de la manifestation que les organisateurs veulent toutefois tenir dans un esprit «festif et animé», dans le respect de toutes et tous. Même si les jeunes sont plus directement ciblés, toutes les tranches d’âges sont les bienvenues, assure Mme Bergamo.

Formée de quelques dizaines d’organisations écologistes – dont Greenpeace, l’Union Paysanne, la Fondation David Suzuki, Environnement JEUnesse, Équiterre et Nature Québec – et de syndicats nationaux, la coalition a été fondée au tournant de 2019, en prévision du Jour de la Terre.

«On trouvait que c’était une date très fédératrice et hautement symbolique pour rassembler les citoyens, les organismes, les jeunes. On s’est donc tous rencontrés, il y a quelques mois, pour coordonner une grande mobilisation pour l’environnement.» -Laura Bergamo, porte-parole du collectif-organisateur de la manifestation

Même son de cloche pour le directeur des communications d’Équiterre, Ryan Worms. «On prend part aujourd’hui à cette action symbolique aux côtés de milliers de jeunes et moins jeunes, unis face à l’urgence climatique, ce mouvement d’action environnementale à la fois local et global», avance-t-il.

«Il faut rassembler plutôt que de diviser. C’est nécessaire de voir des changements audacieux, il est plus que temps d’agir.» -Ryan Worms, directeur des communications d’Équiterre

Une cérémonie d’ouverture lancera d’abord les festivités, dès 12 h 30. Le groupe Shanipiap, originaire de Wendake, s’offrira en performance, peu avant le début de la marche à 13 h. Quelque 13 jeunes engagés «provenant d’un peu partout au Québec» prendront la parole au cours de la manifestation «pour faire passer leur message et formuler leurs priorités, leurs revendications» au gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ).

«L’idée, c’est de donner la possibilité à tous ces jeunes venus des quatre coins de la province de s’exprimer», laisse entendre la porte-parole.

«Ici et maintenant»

Un système de navettes a été mis en place depuis les villes de Saguenay, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Gatineau pour permettre aux étudiants et aux jeunes citoyens d’assister à la manifestation dans la capitale nationale. «Toutes les émissions générées par les autobus seront compensées par la plantation d’arbres», assure-t-on.

Dans un document rendu public pour promouvoir la manifestation, Alix Ruhlmann, du Collectif décroissance conviviale de Montréal, insiste sur le fait que «si on ne mobilise pas tout le monde rapidement, on est tous foutus». «Il faut se mobiliser, ici et maintenant, ou alors se taire à jamais et accepter en pleine connaissance de cause que le chaos va se déchaîner, exacerbant encore et encore les inégalités», ajoute-t-elle.

La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, et le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, ont confirmé leur présence à l’événement. L’instigateur du Pacte pour la transition, Dominic Champagne, ainsi que l’ancien chef du Nouveau parti démocratique (NPD), Thomas Mulcair, y seront aussi.