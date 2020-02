Les solutions en accès à la justice

À voir l’état actuel du système judiciaire et à entendre les avocats, les juges et les organismes citoyens décrier les problèmes d’accès à la justice, il serait tentant de croire qu’il n’y pas d’issue. Or, bien qu’elles ne soient pas toutes faciles à implanter et que la lourdeur de l’appareil judiciaire le rend résistant aux changements, les solutions existent et sont souvent beaucoup plus simples qu’on ne le croit.

Les experts que nous avons rencontrés nous invitent à repenser le financement, bonifier l’aide juridique, simplifier les procédures et à chercher des solutions hors des tribunaux. À voir en vidéo.