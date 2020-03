Coronavirus: vers des séances du conseil municipal à huis clos

Afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement Legault autorise les élus à siéger à huis clos pendant les séances du conseil municipal.

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, en a fait l’annonce par voie de communiqué.

Chaque mois, les élus municipaux des villes de la province se rencontrent pour débattre et voter l’adoption de différents points, comme des emprunts et des modifications réglementaires. Ces séances du conseil municipal réunissent souvent un «nombre important de personnes», note le gouvernement Legault. Il propose donc aux municipalités de tenir ces événements à huis clos pour prévenir la propagation du coronavirus.

Une décision à venir

À Montréal, ce sont 65 élus qui se réunissent mensuellement dans l’édifice Lucien-Saulnier pendant plusieurs heures pour prendre part à la séance du conseil municipal, incluant la mairesse Valérie Plante. De nombreux Montréalais prennent aussi part à la période de questions des citoyens, qui a lieu dans la même pièce.

Au moment de mettre en ligne, la Ville de Montréal n’avait pas confirmé à Métro si elle allait tenir la prochaine séance du conseil municipal à huis clos. Celle-ci doit avoir lieu le 23 mars.

«Les détails seront communiqués rapidement», a indiqué l’attachée de presse de Mme Plante, Geneviève Jutras.

Cette initiative de Québec s’applique aussi à d’autres types de séances, comme celles du comité exécutif et celles tenues par les sociétés de transport en commun.

La Société de transport de Montréal (STM) a indiqué ne pas avoir encore décidé si elle tiendra à huis clos sa prochaine assemblée du conseil d’administration. Celle-ci devrait avoir lieu le premier avril.

«Nous n’avons pas encore pris de décision en ce sens. Ce sera à considérer», a indiqué la STM dans un courriel à Métro.

Les citoyens montréalais peuvent visionner la plupart de ces séances en direct sur internet, sans avoir à se déplacer.

Le Québec sur pause

Jeudi, la Ville de Montréal est passée en mode «intervention» pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus. Elle a ainsi fermé ses installations sportives et culturelles. Il s’agit notamment des piscines, des bibliothèques et des arénas municipaux. Le métro demeure toutefois ouvert, tout en étant nettoyé plus fréquemment.

Après avoir interdit les rassemblements de plus de 250 personnes, le gouvernement Legault est pour sa part allé plus loin dimanche. Ainsi, il demande désormais aux bars et aux cinémas de fermer, tandis que les restaurants doivent limiter leur capacité de moitié.