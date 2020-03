Coronavirus: fermeture des restaurants, pas d’école avant le 1er mai

L’ensemble des salles à manger de restaurants de la province, qui pouvaient rester ouvertes à moitié jusqu’à maintenant, devront suspendre leurs activités dès minuit, ce soir. Les écoles fermeront pour leur part jusqu’au début du mois de mai en raison de la pandémie de coronavirus.

Le premier ministre François Legault l’a annoncé en conférence de presse, dimanche après-midi.

«Or, on pense qu’il faut intensifier et garder seulement les take-out. Ça, évidemment, on encourage les restaurants à le faire», a convenu le leader de la Coalition avenir Québec dans sa mise au point quotidienne sur la maladie à coronavirus.

Les centres commerciaux et les salons de coiffure devront aussi fermer.

Les pharmacies, succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC), épiceries et magasins donnant directement «sur l’extérieur» resteront ouverts pour l’instant.

Interrogé sur la décision de garder les SAQ ouvertes, le premier ministre a affirmé vouloir «éviter le chaos» qu’aurait créé une fermeture complète.

Pas de retour à l’école tout de suite

Les parents forcés de rester à la maison pour garder leurs enfants auront vraisemblablement du pain sur la planche pour un mois de plus.

Après avoir laissé entendre vendredi qu’un retour à l’école était «peu probable» le 30 mars, le gouvernement a officialisé la décision dimanche. Il repoussera la date de réouverture des établissements d’enseignement au 1er mai, au plus tôt.

Dans les écoles secondaires, aucun examen du ministère ne sera tenu, a ajouté M. Legault. «Peu importe le scénario, on pense que la grande majorité des enfants vont pouvoir passer au prochain niveau», a-t-il soutenu.

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) mettra bientôt en ligne un site Web adressé aux élèves du Québec qui pourra les aider à poursuivre leur apprentissage sans travail obligatoire.

«Il y aura plein d’activités de stimulation, d’apprentissage non-obligatoires. Ça va être facilement accessible», a avancé le ministre Jean-François Roberge.

«On ne veut pas transformer toutes les maisons en écoles. On veut faciliter la vie des familles.» – Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Les modules de jeux aussi

À Montréal, les fermetures se poursuivent aussi. Les modules de jeu dans les parcs ne seront désormais plus accessibles.

C’est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui en a fait l’annonce dimanche. «Il est très important de respecter les règles de distanciation», a-t-elle convenu sur son compte Twitter.

#COVID19: vous avez sûrement remarqué ces affiches à l’entrée des parcs et de certains espaces publics de la ville. Il est très important de respecter les règles de distanciation. Dans cet esprit, les modules et les aires de jeu seront fermés à compter d’aujourd’hui. #polmtl pic.twitter.com/UOHD0rthuL — Valérie Plante (@Val_Plante) March 22, 2020

Selon le New England Journal of Medicine, le coronavirus peut survivre jusqu’à trois jours sur l’acier inoxydable et le plastique.

219 cas

Dimanche, le bilan a dépassé les 200 cas confirmés au Québec. On en compte désormais 219, soit 38 de plus que la veille.

«Bonne nouvelle, aucun nouveau décès», a ajouté le premier ministre. En fait, le décès annoncé samedi comme s’étant infecté dans la communauté n’est finalement pas mort de la COVID-19, a-t-il précisé.

Les quatre morts comptabilisés depuis le début de la crise sont survenues dans la même résidence de personnes âgées de Lanaudière.