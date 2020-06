Les visites (partiellement) autorisées dans les CHSLD

Au tour des établissements pour aînés de faire l’objet d’un déconfinement partiel. Depuis jeudi, les visites sont à nouveau autorisées dans les CHSLD, les résidences privées et les ressources intermédiaires qui ne font pas l’objet d’une éclosion de COVID-19.

Ce déconfinement partiel s’applique à l’ensemble de la province. Montréal ne fait pas l’objet d’une exception, comme elle l’a fait pour plusieurs étapes de la relance économique.

En plus d’allouer les visites, Québec donne le feu vert à des sorties sans supervision de plus de 24h pour les résidants en santé. Vendredi prochain, la Santé publique permettra aussi à des bénévoles extérieurs, comme des coiffeurs ou des traiteurs, à visiter à nouveau ces établissements.

Rien de tout cela ne s’applique toutefois dans les CHSLD et résidences où il y a toujours éclosion. Dans la métropole, on compte encore plus de 70 établissements avec au moins un cas.

«Les unités qui ne sont pas en éclosion peuvent permettre à leurs résidents de prendre leurs repas en salle à manger, en préconisant la distanciation physique ainsi que le concept de bulle sociale», indique dans un communiqué de presse le ministère de la Santé et des Services sociaux.

La situation s’est calmée depuis avril et mai dans les centres de soin longue-durée. On y observait alors plus de cent décès par jour.

Le nombre de décès supplémentaires en 24h n’a pas dépassé les vingt en une semaine.

Dans les centres commerciaux aussi

Autre étape du déconfinement, la réouverture des centres commerciaux s’est mise en branle vendredi à Montréal. Elle survient presque trois semaine après le coup de départ en région.

La semaine prochaine, ce sera au tour des restaurants du Grand Montréal de repartir leurs fourneaux.

Malgré le déconfinement, la courbe descendante semble se poursuivre au Québec. Vendredi, le Québec a enregistré cinq nouveaux décès des suites de la COVID-19 et 167 nouveaux cas.