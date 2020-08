COVID-19: 80 nouveaux cas au Québec

80 nouveaux cas ont été recensés au Québec ces dernières 24 heures. Le nouveau bilan officiel de la pandémie de la COVID-19 dans la province atteint les 61 084 cas (dont 53 709 sont considérés comme guéris).

Si aucun décès n’a été recensé dans les dernières 24 heures, un décès survenu entre le 8 et le 13 août est à déplorer. Le bilan des morts dus à la COVID-19 atteint donc 5 719 au Québec.

Le nombre d’hospitalisations continue de diminuer, avec une baisse de 2 personnes en 24 heures. Le cumul de personnes hospitalisées atteint donc 149 (dont 25 se trouvent toujours aux soins intensifs).

Québec communique aussi sur les prélèvements réalisés le 13 août, ceux-ci s’élèvent à 17 545, pour un total de 1 445 831 tests. Selon le gouvernement fédéral plus de 4 685 663 de personnes ont été testés à la COVID-19 pour un résultat positif à hauteur de 0,9 %.

Au Canada et dans le reste du monde

Le bilan du 14 août au Canada selon les données du gouvernement fait état de 121 652 infections recensées (dont 107 942 sont considérés comme guéries). 9 020 personnes ont perdu la vie depuis le début de la crise sanitaire.

Hier, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair a annoncé une nouvelle fois le maintien de la fermeture des douanes canado-américaines jusqu’au 21 septembre, malgré les demandes de certains couples non mariés et séparés par la frontière.

Dans un communiqué, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré que la propagation de l’épidémie dans le pays était «à un niveau gérable», mais elle appuie également que le virus continue de circuler et qu’il ne faut pas baisser la garde.

Les États-Unis sont toujours le principal foyer épidémique dans le monde avec plus de 5 millions de cas recensés et plus de 164 000 morts, et un dernier bilan qui pointe à 55 907 nouvelles infections et 1486 nouveaux décès.

Dans le reste du monde, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) fait état dans son rapport quotidien du 14 août, de 20 730 456 de cas (+286 710) pour près de 751 154 morts (+6 713). Outre le cas du Brésil qui continue d’enregistrer une hausse des cas (55 907 pour le dernier bilan), l’Inde est en passe de dépasser les 2,5 millions de cas avec la plus forte augmentation ces dernières 24 heures (+64 553).