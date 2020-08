Coronavirus: 93 nouvelles contaminations

Petite hausse de 7 nouveaux cas dans la province par rapport à jeudi, avec 93 personnes atteintes par le nouveau coronavirus. On enregistre 3 décès, dont 2 survenus entre le 14 et le 20 août, portant le nombre total à 5733 dans la province.

Les hospitalisations et les personnes soignées aux soins intensifs sont en baisse. Cent trente-six (136) malades sont hospitalisés en ce moment. C’est 10 de moins qu’hier.

Quant aux personnes aux soins intensifs, deux en sont sorties. Il y en a encore 23.

La région de Montréal est la plus durement touchée avec 29 547 cas confirmés, suivie par la Montérégie qui en compte 9192 et Laval avec 6210 cas.

Le nombre de prélèvements est en hausse. Depuis deux jours, on dépasse les 16 000 quotidiennement.

Hier, 16 164 personnes ont été testées, portant le total à 1 526 946 depuis le début de l’épidémie.

Au Canada, il y a jusqu’à maintenant 124 006 cas d’infection au nouveau coronavirus et 9057 décès.

À travers la planète, l’Organisation mondiale de la Santé rapporte 22 536 278 cas confirmés et 789 197 décès depuis l’apparition du virus dans 216 pays. Les États-Unis, où la COVID-19 est maintenant la troisième cause de décès devant la maladie d’Alzheimer, le diabète et les accidents, demeurent les plus touchés avec 5 477 305 cas et plus de 172 000 morts. La France a connu vendredi sa deuxième journée d’affilée au-dessus de la barre des 4000 nouveaux cas de nouveau coronavirus enregistrés en 24 heures.