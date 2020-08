COVID-19: 120 nouveaux cas au Québec

120 nouveaux cas de la COVID-19 ont été recensés dans les dernières 24 heures au Québec selon le dernier bilan officiel. Cette nouvelle hausse amène le total de la province à 62 352 (dont 55 300 sont considérés comme rétablis).

Si aucun décès n’est survenu dans les dernières 24 heures, Québec précise néanmoins que 3 décès sont à déplorer entre le 23 et le 28 août, portant le bilan des morts de la COVID-19 dans la province à 5 758.

Le nombre d’hospitalisations enregistre une baisse d’une personne dans son cumul qui atteint désormais 116 (dont 16 se trouvent toujours aux soins intensifs soit une diminution de 1). Les tests réalisés le 28 août s’élèvent à 13 543, pour un total de prélèvements de 1 652 724.

Au Canada et dans le reste du monde

Le gouvernement fédéral dans son dernier bilan a recensé près de 127 673 cas de la COVID-19 au pays (dont 113 501 sont considérés comme guéris). Le nombre de décès atteint quant à lui 9 113 morts.

Tandis que des baisses de cas ont été enregistrées ces dernières semaines au Québec et en Saskatchewan, la Dre Theresa Tam administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré dans un communiqué que des augmentations de cas ont été observées dans les régions de l’Ouest et des Prairies du Canada, de la Colombie-Britannique et du Manitoba.

«La moyenne hebdomadaire du nombre de cas quotidiens au Canada a augmenté pour atteindre une moyenne de 425 cas signalés quotidiennement au cours de la semaine écoulée, contre 400 cas ou moins signalés quotidiennement la semaine précédente», déclare-t-elle dans un communiqué.

La barre des 25 millions de cas de la COVID-19 dans le monde sera franchie dès aujourd’hui d’après les données les plus récentes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le bilan mondial dû à la pandémie atteint lui les 838 924 morts. L’Inde qui enregistre la plus forte progression de l’épidémie depuis quelques semaines a recensé près de 78 761 nouveaux cas en ce dimanche 30 août, dépassant le précédent triste record détenu par les États-Unis du plus grand nombre de cas quotidien.