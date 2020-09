COVID-19: 896 nouveaux cas au Québec dans les 24 dernières heures

Dans le dernier bilan quotidien concernant la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec rapporte 896 nouveaux cas. Depuis l’arrivée de la pandémie, un nombre total de 71 901 personnes ont été infectées par le virus dans la province.

On recense quatre décès additionnels au cours de la dernière journée, dont deux sont survenus dans les 24 dernières heures et deux autres entre le 20 et le 25 septembre. Le nombre de décès rapportés jusqu’à maintenant s’élève à 5 825.

En ce qui concerne les hospitalisations, on en compte une de moins par rapport à la veille pour un total de 216. Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est passé de 45 à 41 pour une diminution de quatre.

Le 25 septembre, 27 380 prélèvements ont été réalisés, amenant le total à 2 260 385.

Au Canada

Selon la mise à jour du 25 septembre, le nombre de cas signalés au Canada se situe maintenant à 151 671, dont 9 262 décès. Le pourcentage des personnes rétablies est de 86%. Du 18 au 25 septembre, les plus récentes données concernant l’évolution de la pandémie ont fait état de 1 175 nouveaux cas confirmés en moyenne chaque jour.

Le Québec est la province la plus touchée du pays, suivi de l’Ontario.

Dimanche, on a appris que les détenus de prison du Québec ne pouvaient plus recevoir la visite de leurs proches. Le Service correctionnel du Canada (SCC) a imposé cette nouvelle règle afin de tenter de limiter la propagation de la COVID-19. À présent, la décision concerne seulement le Québec. Les unités opérationnelles situées dans les autres provinces canadiennes n’ont pas encore fait d’annonces à ce sujet.

En date du 27 septembre, la pandémie de COVID-19 a touché un total de 32 730 945 personnes dans le monde en plus d’être la cause de 991 224 décès, selon les chiffres les plus récents rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 235 pays compteraient des cas sur leur territoire respectif en ce moment.