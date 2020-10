COVID-19: la pandémie fait 16 nouveaux morts au Québec

La hausse de transmission de la COVID-19 se répercute maintenant dans le nombre de morts au Québec. Les autorités sanitaires répertorient 16 nouveaux décès, a affirmé jeudi le premier ministre François Legault.

C’est autant que lors des six derniers jours. Mercredi, Québec n’avait enregistré aucun décès.

Il faut remonter à la mi-juin pour retrouver un bilan similaire. Le communiqué du gouvernement sur la situation de la COVID-19 paru un peu plus tard ce matin apporte plus de précisions. 2 décès sont survenus dans les dernières 24 heures, 12 entre le 24 et le 29 septembre et 2 autres avant le 24 septembre, pour un total donc de 16 morts qui porte le bilan humain de la COVID-19 au Québec à 5850 décès.

Le bilan rapporte également 933 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures, ce qui là aussi, est le plus haut chiffre de ces dernières semaines et qui n’avait pas été atteint depuis le 6 mai. Le nombre total d’infections de la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec s’élève à 75 221 (dont 63 144 sont considérés comme rétablis).

Montréal reste la région rapportant le plus de cas avec 319 nouvelles infections en 24 heures, suivi de la Capitale-Nationale avec 128 et la Montérégie avec 108 nouveaux cas.

Les régions de Montréal et de la Capitale-Nationale sont officiellement rentrées en zone rouge cette nuit. Les rassemblements entre plusieurs ménages, en privé comme en public, sont dorénavant interdits pour une période de 28 jours (à quelques exceptions comme les manifestations et les enterrements). Même si les policiers pourront avoir accès à des «télémandats» pour investir une maison avec un rassemblement illégal, le premier ministre François Legault a pour autant assuré qu’il n’y aurait pas de «chasse aux sorcières».

Le nombre d’hospitalisations continue lui aussi d’augmenter avec 13 nouvelles entrées pour un cumul de 275 personnes (dont 46 aux soins intensifs, soit une augmentation de 3 depuis la veille).

Concernant les prélèvements réalisés le 29 septembre, ceux-ci s’élèvent à 33 510 pour un total qui avoisine les 2 368 195.

557 écoles québécoises touchées par des cas actifs de COVID-19

Le ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire. Selon le bilan du 29 septembre, on dénombre ainsi 1175 cas positifs confirmés et actifs dans le réseau (dont 998 élèves et 177 membres du personnel). Aussi, près de 658 personnes sont de retour à l’école après leur rétablissement (dont 476 élèves et 182 membres du personnel).

Depuis début septembre et la rentrée scolaire, ce sont près de 687 écoles qui ont compté un ou des cas positifs avec diagnostic. Parmi celles-ci, 130 ne présentent plus de nouveaux cas depuis 14 jours, ce qui donne 557 écoles ayant des cas actifs au Québec à l’heure du bilan.

Ainsi au 29 septembre, ce sont près de 1833 personnes (1474 élèves et 359 membres du personnel) qui ont été contaminées par la COVID-19 au total et près de 673 classes ont dû fermer leurs portes à cause d’une infection à la COVID-19.